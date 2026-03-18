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detienen mujer Santiago
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La Policía detiene a una mujer en Santiago por presunta agresión a un menor captada en video

Dileisy García Sepúlveda fue arrestada en La Barranquita tras la difusión de un video que muestra la agresión al menor

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    La Policía detiene a una mujer en Santiago por presunta agresión a un menor captada en video
    La detenida fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional detuvo este miércoles a una mujer acusada de presuntamente agredir física y verbalmente a un menor de edad, hecho que fue captado en un video difundido en redes sociales.

    La detenida fue identificada como Dileisy García Sepúlveda, quien fue arrestada durante un operativo realizado en una residencia del sector La Barranquita, en Santiago, informó la institución mediante una nota de prensa.

    • La detención fue realizada a través de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), en coordinación con la Fiscalía de Violencia de Género.

    Rescatan al menor

    La intervención fue ejecutada de manera conjunta por miembros del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, la Dirección Central de Investigación (DICRIM), la Policía Preventiva y representantes del Ministerio Público.

    Durante la operación, las autoridades rescataron al menor, quien fue puesto bajo la protección de los organismos competentes, garantizando su integridad y el seguimiento correspondiente al caso.

    La detenida fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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