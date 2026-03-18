A cinco décadas de su asesinato, otorgan Orden de Duarte, Sánchez y Mella a Orlando Martínez

El presidente Luis Abinader entrega la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella al hermano de Orlando Martínez, Sergio Martínez Howley (centro), en reconocimiento póstumo al periodista asesinado hace 51 años." ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

A 51 años de su vil asesinato, el Gobierno dominicano le concedió, como homenaje póstumo, la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero al asesinado periodista Orlando Martínez.

"El mejor homenaje que podemos rendirle a Orlando Martínez no es sólo recordarlo, es garantizar que nunca más en la República Dominicana un periodista tenga que pagar con su vida por decir lo que piensa". Con estas palabras, el presidente Luis Abinader otorgó el reconocimiento a uno de los principales referentes de valor, integridad, veeduría y compromiso social del periodismo dominicano.

Este miércoles 18 de marzo, mediante el decreto 161-26, se entregó el más alto galardón que puede recibir un dominicano, por los aportes de Martínez a la prensa nacional.

"A los periodistas de nuestro país, su labor es esencial para la democracia y este gobierno reconoce, respeta y defiende el papel fundamental que ustedes desempeñan", agregó.

Un legado de valor y ética

Orlando Martínez simboliza la libertad de expresión y la lucha contra la impunidad en la República Dominicana. Su ejercicio se remonta a los doce años del régimen de Joaquín Balaguer (1966-1978), una época conocida por sus altos niveles de represión política y falta de libertades públicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/whatsapp-image-2026-03-18-at-103223-am-f8c71e1e.jpeg El presidente Luis Abinader, Sergio Martínez Howley (centro) y el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara (izq.),y demás autoridades durante la entrega del máximo galardón nacional al legado de Orlando Martínez. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/whatsapp-image-2026-03-18-at-103218-am-f7a9c791.jpeg El presidente Luis Abinader durante su discurso en homenaje a Orlando Martínez, destacando la defensa de la libertad de expresión y la transparencia en el país (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO ) ‹ >

La condecoración de la Orden del Mérito consideró el "compromiso con la verdad, la dignidad humana y la defensa de los valores democráticos" de Martínez, además de "su influyente columna, Microscopio, donde ejerció un periodismo valiente, guiado por principios éticos y por una profunda convicción de servicio al país".

La orden fue recibida por el hermano de Orlando, Sergio Martínez Howley, en el Salón Embajadores del Palacio Nacional.

El presidente Abinader reiteró que este mérito representa la voluntad de la actual gestión de fortalecer la transparencia y la democracia.

"Que este reconocimiento nos inspire, que nos recuerde que la honestidad siempre vale la pena, que la dignidad no se negocia y que el silencio nunca puede ser una imposición", precisó.

El mandatario añadió: "Esta condecoración trasciende a Orlando Martínez como individuo; se convierte en un símbolo, un símbolo de lo que fuimos, un símbolo de lo que superamos y, sobre todo, un símbolo de lo que estamos comprometidos a no repetir jamás".

La iniciativa fue motivada por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel). En ese sentido, el presidente de la institución, Guido Gómez Mazara expresó que la labor de Martínez fue una pieza fundamental para la transición democrática del país.

"Orlando Martínez hombre no solo representó la aspiración de quien defendía sus ideas, sino que fue capaz, como otros, con su sangre, abonar el camino de la democracia", manifestó.

Sergio Martínez Howley agradeció al Gobierno por el reconocimiento al legado inspirado por su hermano, al tiempo que valoró los avances del país en los últimos años.