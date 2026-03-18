La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva y declaró complejo el proceso contra los implicados en el asalto a la joyería Popi Oro, en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

La jueza Fátima Veloz dispuso que Wilkin Jhonatan de los Santos, alias "el Mocho", y Hensy Yoel Reynoso Abreu cumplan la medida en los centros penitenciarios Najayo 20 y Najayo 17, respectivamente, mientras que Juan Alexander Gálvez Marte, conocido como "Alex Bronx", fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Detalles del proceso judicial

La decisión se produce tras la entrega de Wilkin de los Santos el sábado 14 de marzo y la solicitud del Ministerio Público de fusionar el proceso, al considerar que se trata de un caso vinculado a una estructura organizada.

El tribunal también tomó en cuenta la necesidad de evitar posibles coordinaciones entre los imputados durante el proceso.

Solicitud del propietario de la joyería

Al concluir la audiencia, el propietario de la joyería, Abraham Corporán, solicitó a las autoridades establecer el paradero del oro sustraído, cuyo valor asciende a unos 50 millones de pesos.

Aunque valoró la medida impuesta, insistió en que la principal preocupación de la víctima es la recuperación de lo robado.

Los familiares aseguran que las autoridades han confiscado armas y pistolas. Sin embargo, no se dan respuestas sobre el oro robado.

En el proceso de investigación, la Policía Nacional y el Ministerio Público recolectaron múltiples evidencias materiales y documentales.

Entre las evidencias están: la yipeta Mitsubishi Endeavor, gris, placa G185926, utilizada por los delincuentes para huir y posteriormente encontrada impactada contra un árbol en la avenida Paseo de los Reyes Católicos.

Fueron ocupados, además, una radio de comunicación, siete exhibidores plásticos, tres máscaras con características de persona envejeciente, dos pasamontañas, una peluca de mujer color rubio, herramientas utilizadas para violentar el establecimiento, un cargador para pistola Glock calibre 40 con cápsulas y casquillos.

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