Gomitas multivitamínicas: la brecha entre el mercado local y la licitación de Inabie

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) suspendió la licitación Inabie-CCC-LPN-2026-0002, destinada a la compra de gomitas multivitamínicas para el sistema educativo público, tras un debate sobre los precios del proceso.

La convocatoria tenía un presupuesto de 151.2 millones de pesos. Sin embargo, el monto generó cuestionamientos por la diferencia entre el precio de referencia fijado por el Estado y los valores del mercado.

El proceso contemplaba la compra de 8,400,000 unidades de un "complemento de micronutrientes" en formato de gomitas. El producto formaría parte de un plan piloto dirigido a 70,000 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario en seis regionales.

El esquema establecía la entrega de una gomita tres veces por semana durante el año escolar. Cada estudiante recibiría 144 unidades al año. El precio máximo de referencia fijado fue de 18 pesos por unidad.

Un levantamiento de precios en el mercado realizado por Diario Libre muestra diferencias relevantes. En tiendas y plataformas digitales, el costo por unidad oscila entre tres y 14.79 pesos, según la marca y la presentación.

Por ejemplo, un frasco de 300 gomitas se vende en alrededor de 1,040 pesos, equivalente a 3.46 pesos por unidad. Otro envase de 180 unidades tiene un precio cercano a 1,495 pesos, con un costo de 8.30 por unidad.

En plataformas internacionales, una presentación de 100 unidades se comercializa por unos 24.65 dólares, equivalente a cerca de 14.79 pesos por unidad.

Si se aplicara el precio de referencia estatal a un frasco de 300 unidades, el costo ascendería a 5,400 pesos, frente a unos 1,038 pesos en el mercado minorista.

Lo que dice Inabie

El Inabie sostiene que el producto requerido no es equivalente a las gomitas comerciales. La institución señala que se trata de una fórmula diseñada para atender necesidades nutricionales específicas en la población escolar.

Entre los requisitos técnicos se incluye el empaque individual tipo "flow pack", con identificación institucional, número de registro sanitario y la leyenda de uso exclusivo. También se exige que el fabricante cuente con certificaciones internacionales y que el producto tenga una vida útil mínima de dos años.

La fórmula propuesta incorpora vitaminas A, D, E, C, B6 y B12, ácido fólico, biotina y ácido pantoténico. Incluye además selenio, zinc y extracto de equinácea. Utiliza edulcorantes como maltitol y sorbitol.

A diferencia de este enfoque, las gomitas comerciales suelen orientarse al bienestar general o a funciones específicas como el cuidado del cabello, la piel o las uñas. Estas contienen azúcares añadidos y componentes básicos como jarabe de glucosa y gelatina.

La institución dijo que el programa busca reducir la anemia, que afecta al 17 % de los estudiantes entre seis y 18 años en el país.

Tras las críticas, el Inabie suspendió el proceso pocas horas después de su publicación. La institución informó que revisará los aspectos técnicos y económicos antes de relanzarlo.

Contrataciones Públicas

La Dirección General de Contrataciones Públicas indicó que no detectó violaciones a la normativa vigente. No obstante, su director, Carlos Pimentel, consideró pertinente la suspensión para permitir una revisión más amplia.