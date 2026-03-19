Expertos llaman a adoptar medidas estructurales para priorizar la infancia y la adolescencia

Parte del grupo de los especialistas en políticas sociales y Trabajo Social durante un encuentro académico celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm). ( FUENTE EXTERNA )

Especialistas en políticas sociales y Trabajo Social advirtieron este jueves que el país podría comprometer su desarrollo si no se adoptan medidas estructurales que prioricen a la infancia y la adolescencia, un grupo especialmente afectado por "la pobreza, la desigualdad y la debilidad de los servicios públicos".

Durante el panel Análisis de la infancia y adolescencia hacia el 2036 desde el Trabajo Social, celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), se identificaron factores que profundizan las brechas sociales , como la calidad de los servicios públicos, la informalidad laboral, los cambios demográficos, la digitalización, las crisis económicas, las desigualdades territoriales y el impacto del cambio climático.

Los expertos coincidieron en que estas condiciones podrían limitar las oportunidades de desarrollo de millones de niños y adolescentes si no se incorporan medidas sostenibles.

Indicaron que en el país, 4 de cada 10 personas son menores de 18 años, pero la realidad aún no se refleja de forma explícita en la planificación del desarrollo nacional hacia 2036.

Mediante una nota de prensa, los organizadores del panel convocado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social (Adoptrasoc), destacaron la necesidad de integrar la perspectiva de infancia y adolescencia en la planificación estratégica y en la visión de desarrollo del país hacia 2036.

Los especialistas resaltaron que aunque el 70 % de las políticas sociales actuales presentan una alta alineación con las prioridades de infancia, aún existe un 30 % de programas con alineación media, lo que evidencia la necesidad de reforzar la transversalidad de este enfoque en la formulación de políticas públicas.

Impacto en oportunidades de desarrollo

"El desarrollo sostenible no es posible si no colocamos a la infancia en el centro de las políticas públicas. Las decisiones que se toman hoy definirán las oportunidades —o las exclusiones— que marcarán la vida de millones de niños y adolescentes en los próximos años", afirmó Carlos Carrera, representante de Unicef en el país.

Desde el ámbito académico, Tulio Calderón, director de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pucmm en Santo Domingo, subrayó que este desafío trasciende lo técnico.

"Cuando hablamos de que más del 40 % de la población es menor de edad, estamos hablando del presente y del futuro del país. Integrar de manera transversal la perspectiva de niñez en la planificación nacional no es opcional; es una condición para el desarrollo sostenible y la cohesión social", expresó.

De su lado, Alejandro López, presidente de Adoptrasoc, destacó el rol clave del Trabajo Social en la implementación y articulación de políticas públicas dirigidas a la infancia y las familias.

"El Trabajo Social cumple un papel fundamental en la garantía del acceso efectivo a derechos, al actuar como puente entre las políticas públicas, las instituciones y las familias en los territorios. Fortalecer los servicios públicos es clave para romper los ciclos de pobreza y exclusión que continúan afectando a la niñez", indicó.