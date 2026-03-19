Aceras de Los Alcarrizos dificultan tránsito peatonal debido a ocupación ilegal

Parada de motoconchistas ocupando la acera en la carretera Duarte del municipio de Los Alcarrizos. ( DIARIO LIBRE/JOLIBER BRITO )

El municipio de Los Alcarrizos ha sido tendencia desde que el presidente de la República Luis Abinader inauguró el pasado 24 de febrero la línea 2C del metro, el cual conecta el municipio con el resto del gran Santo Domingo.

Uno de los grandes problemas que se le ha achacado al municipio era precisamente "el estar muy lejos" pero con el metro ese problema parece estar resuelto.

Sin embargo, Los Alcarrizos enfrenta otro problema de años que pareciera no tener solución y es la ocupación ilegal de las aceras: establecimientos comerciales informales, talleres, paradas de motoconchistas y parqueos bloquean las aceras, obligando así al peatón a tirarse a las calles lo cual representa un peligro para sus vidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/936edc79-2d91-4cdb-9b18-f122b1aa0836-a3dd0519.jpg Vehículo estacionado en medio de la acera. Calle Duarte. (DIARIO LIBRE/JOLIBER BRITO)

Aceras ocupadas

El artículo 237 de la Ley 63-17 sobre movilidad y tránsito establece específicamente que no se puede estacionar vehículos sobre una acera, dentro de un cruce, en un paso de peatones o cerca de hidrantes, entre otros lugares.

Las sanciones incluyen multas desde uno hasta 10 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción. A pesar de esto, muchas de las aceras de este municipio funcionan como parqueos tanto de particulares como de establecimientos comerciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/fbadd991-15fa-4722-b167-e1ef3c98a3df-f628c159.jpg Vehículo estacionado en plena acera. Calle Duarte. (DIARIO LIBRE/JOLIBER BRITO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/ac62a414-c2d4-45c3-bb6b-12ca7b1c3f7e-af70bb56.jpg Parqueo frente a un establecimiento comercial. Calle Duarte. (DIARIO LIBRE/JOLIBER BRITO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/f4e7c0ba-d877-4c61-be31-97d6d8a9ed9b-d5dfe3e6.jpg Vehículo comercial estacionado en plena acera. Calle Duarte (DIARIO LIBRE/JOLIBER BRITO)

Ni el ayuntamiento se salva

La ley es para todos y se supone que los primeros que deben de respetarla son las autoridades. Sin embargo, en el ayuntamiento de Los Alcarrizos la acera es inexistente ya que ha sido sustituida por un estacionamiento improvisado.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/c9ae5fb2-26ee-4310-a053-e31d479546e8-6c30f9b2.jpg Sede del ayuntamiento de Los Alcarrizos. Calle Duarte (DIARIO LIBRE/JOLIBER BRITO)

Parada de motoconchos

Las aceras del municipio no solo funcionan como estacionamiento para vehículos tanto comerciales como privados, sino que también sirven como parada de motoconchistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/ed4a43a6-4a52-438c-8343-5ed09c4dd7ee-e63a1611.jpg Parada de motoconcho en medio de la acera. Calle Duarte. (DIARIO LIBRE/JOLIBER BRITO)

Los letreros comerciales están en todas las aceras, promocionando ofertas de diversos establecimientos, "parqueos gratis", entre muchas cosas. Sin embargo, La colocación de letreros y publicidad exterior en República Dominicana está regulada por los ayuntamientos (Ley 176-07) y el INTRANT, requiriendo aprobación de Planeamiento Urbano y el Concejo de Regidores.

Se deben pagar arbitrios municipales y cumplir con normas de seguridad y tamaño, siendo prohibidos aquellos que afecten el ornato o la vía pública.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/16bef9c4-1149-413e-b5e1-9ab2badeb472-414eef62.jpg Letrero en la acera. Calle Duarte. (DIARIO LIBRE/JOLIBER BRITO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-19-at-35812-pm-3a77d28f.jpeg Letrero en medio de la acera. Calle Duarte. (DIARIO LIBRE/JOLIBER BRITO)

Alcalde responde

El actual alcalde del municipio Junior Santos comentó respecto a la cuestión de la ocupación ilegal de las aceras que "tuvimos una reunión con todos los guagüero y los vendedores informales sobre este tema. Ya la gente aquí sabe lo que se debe hacer, solo tenemos que poner las multas correspondientes" expresó.

Santos dijo además que "en los países desarrollados la gente aprende por los bolsillos" refiriéndose a que las personas iniciarán a respetar estas normas una vez se vean obligados a pagar una amonestación en caso de violentarlas.

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"Ya iniciamos estos procesos. Empezamos con la gente que tira basura en lugares inapropiados. Ya hace un tiempo empezamos a quitar los letreros que había en las principales vías. Y a normalizar paradas de carro y autobús" afirmó el alcalde.

Santo Domingo Este

El día de ayer Diario Libre realizó una nota sobre este mismo tema pero en Santo Domingo Este. Cuando se trató de contactar al alcalde o algún representante de la alcaldía del municipio para preguntarles al respecto, no se obtuvo respuesta de parte de ellos.