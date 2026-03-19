Santos Badía afirma que desde el Gobierno se satanizó la fusión de los ministerios

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, en el Diálogo Libre. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, afirmó que el debate sobre la posible fusión entre los ministerios de Educación y de Educación Superior fue "satanizado" incluso desde sectores del propio Gobierno, desviando la discusión de fondo sobre el modelo educativo que requiere República Dominicana.

Durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, el funcionario sostuvo que "el tema no es si hay un ministerio o dos", sino la necesidad de revisar de manera integral el sistema. A su juicio, la controversia coincidió con la propuesta de reforma fiscal, lo que generó la percepción de que se pretendía financiar la educación superior con el 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria.

Santos Badía también cuestionó las opiniones emitidas sin análisis técnico. "Hay personas que toman un micrófono y emiten cualquier tipo de comentario sin analizar a fondo", señaló, al tiempo que defendió el uso del derecho comparado para sustentar propuestas.

Indicó, además, que en la mayoría de países de América Latina existe un solo ministerio que rige el sistema educativo.

No obstante, aclaró que en la actualidad no existe un proyecto concreto de fusión. "No hemos preparado nada, estamos en la primera fase del proyecto de transformación educativa. No es una reforma, sino una transformación", precisó.

En ese sentido, insistió en que integrar la educación superior a un sistema "colapsado" no sería viable, comparándolo con "colocar un furgón a un tren".

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Desarrollo

El ministro abogó por una estructura que garantice coherencia desde el inicio del proceso formativo. "Desde los 45 días de nacido comienza la ruta educativa de un niño y se extiende hasta culminar sus estudios universitarios o técnicos", explicó, destacando la necesidad de una sola direccionalidad que incluya también la formación técnico-profesional.

Asimismo, hizo referencia a experiencias internacionales donde el desarrollo educativo se vinculó al crecimiento económico, subrayando la importancia de articular ambos aspectos en la política pública.

En declaraciones previas a Diario Libre, el titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología adelantó que el Gobierno prevé depositar a mediados de abril un proyecto de reforma educativa integral. La iniciativa, aseguró, no se limitará a la eventual fusión institucional, sino que buscará transformar de manera estructural todo el sistema educativo dominicano.

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