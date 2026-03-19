Fernando Villalona recibe el título de Hijo Adoptivo en Santiago de los Caballeros

Fernando Villalona recibe título aprobado hace 10 años como Hijo Adoptivo de Santiago de los Caballeros. ( FUENTE EXTERNA )

El Concejo de Regidores de Santiago de los Caballeros hizo efectiva este jueves la resolución número 3497-16, aprobada hace una década, mediante la cual se declara Hijo Adoptivo de la ciudad al emblemático merenguero Fernando Villalona.

Aunque la distinción fue autorizada en 2016, el reconocimiento se materializó ahora en un acto celebrado en la Sala de Sesiones municipal, donde las autoridades formalizaron la entrega del título al artista por su trascendental trayectoria y su aporte a la cultura dominicana.

La disposición fue ejecutada por el Concejo de Regidores de Santiago de los Caballeros como parte del cumplimiento de resoluciones pendientes de aplicación.

Reacciones y agradecimientos del artista

Visiblemente emocionado, Villalona agradeció a las autoridades municipales por el homenaje.

Confesó que el momento le provocó más nervios que cantar ante miles de personas.

Aseguró que asume el reconocimiento como una muestra del cariño sincero de una ciudad que considera su hogar espiritual.

"Este honor lo recibo como un abrazo profundo de Santiago, una ciudad que es orgullo de nuestra tierra. Ser hijo adoptivo es uno de los regalos más grandes que Dios me ha permitido vivir. Gracias por hacerme sentir parte de esta tierra", expresó.

Reconocimiento a la trayectoria de Villalona

Durante la ceremonia, el alcalde Ulises Rodríguez resaltó que la música del intérprete ha marcado generaciones y forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

"Hoy oficializamos un sentimiento que Santiago tiene desde hace años. Tu música ha acompañado nuestras celebraciones y tradiciones; por eso, más que un reconocimiento institucional, este es un homenaje del corazón de nuestro pueblo", manifestó.

El acto incluyó la lectura íntegra de la resolución por parte del secretario municipal, Luis José Cruz.