Pasó de estudiar sicología a acusada de maltrato a una niña en SDE

El pasado 12 de marzo, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra la imputada. ( FUENTE EXTERNA )

Con 26 años y estudiante de psicología escolar en su séptimo cuatrimestre, Yamelsy Matos Beltré se desempeñaba como asistente y cuidadora en un centro de estimulación temprana, donde llevaba alrededor de 10 meses trabajando antes de verse involucrada en un caso que hoy la mantiene en prisión preventiva.

Matos Beltré es acusada por presunto maltrato de una niña de dos años en el centro de atención infantil "Little Steps-Mi Segundo Hogar".

De acuerdo con su abogado, Billy Gerónimo, la joven es descrita por su entorno laboral como una persona "puntual, dedicada y ejemplar en el cuidado de los niños".

Asegura además que, durante su tiempo en el centro educativo, no se registraron quejas por parte de compañeros, padres o tutores de los menores bajo su cuidado.

Matos Beltré no tiene hijos y, según su defensa, mantiene un entorno familiar "normal", enfocado en el trabajo, los estudios y su núcleo cercano.

Su interés por los niños, afirma el abogado, está ligado a su formación académica en psicología escolar, área en la que se encontraba en proceso de preparación.

La versión de la defensa

Sobre el hecho que provocó su arresto, la defensa sostiene que la docente "utilizó un método inapropiado" al intentar alimentar a la menor, siendo "brusca e insistente", pero sin intención de causarle daño ni humillarla.

El caso salió a la luz el pasado 6 de marzo, tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a la docente forzar a una niña de dos años a ingerir algo del suelo, presumiblemente vómito, lo que generó rechazo en la opinión pública.

Medida de coerción

El pasado 12 de marzo, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra la imputada.

La medida fue impuesta por el juez Leomar Cruz, quien acogió la solicitud del Ministerio Público y dispuso que sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Durante la audiencia, el tribunal valoró un certificado médico que establece que la menor presenta una abrasión en la nariz, presuntamente vinculada al incidente.

Tras la decisión, el abogado de la docente calificó la medida como "absurda y desproporcionada" y adelantó que será apelada.

En tanto, la defensa de la madre de la niña indicó que la menor se encuentra en buen estado de salud y que la progenitora no estaría conforme con la imposición de prisión preventiva.