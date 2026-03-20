Ocupan máquinas tragamonedas y equipos de apuestas en allanamientos simultáneos en La Romana

Agentes de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público durante el allanamiento en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes que, mediante allanamientos simultáneos y en coordinación con el Ministerio Público, ocupó máquinas tragamonedas y computadoras utilizadas para juegos de azar, además de detener a varias personas en distintos puntos de la provincia de La Romana.

En los operativos participaron miembros de la Subdirección Regional Este de Inteligencia (Dintel), junto a unidades de Investigación (Dicrim) y Acción Rápida, amparados en órdenes judiciales, indica la uniformada en una nota de prensa.

Señala que en un primer allanamiento realizado en el establecimiento "Super Colmado Cafetería El Clásico 1", ocuparon una laptop utilizada como máquina de apuestas de carreras de perros, una impresora de tickets y un cable HDMI. En el lugar fue detenido el administrador del negocio, C.O.V, alias "Waner", de 33 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-43356-pm-861b8a73.jpeg Una maquina tragamonedas (FUENTE EXTERNA)

Detenciones en otros establecimientos

En una segunda intervención, en un negocio sin identificación próximo a la calle Pedro A. Lluberes, fue detenido un hombre de 42 años que no portaba documentos de identidad, por lo que fue retenido para fines de depuración.

Durante un tercer allanamiento, en otro establecimiento cercano a la calle Espaillat, se incautaron dos máquinas tragamonedas de fabricación artesanal y varias cajetillas de cigarrillos. Allí fueron arrestados A.P.M. de 38 años, y K.G., de 33, este último también sin documentos.

Asimismo, en un operativo focalizado en el sector La Aviación, específicamente en el colmado Pollón, fue ocupada una computadora de escritorio, junto a un escáner y una impresora de tickets, equipos que presuntamente eran utilizados para apuestas ilegales de carreras de perros.

Los detenidos y las evidencias serán remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes