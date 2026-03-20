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Edivar Victoria Peralta arresto
Edivar Victoria Peralta arresto

Arrestan a un deportado de EE. UU. acusado de homicidio ocurrido en 2019 en Santiago

Edivar Victoria Peralta, conocido como 'El Chapo', fue arrestado por su supuesta implicación en el homicidio de Rubén Darío Castillo en 2019 en Santiago

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Arrestan a un deportado de EE. UU. acusado de homicidio ocurrido en 2019 en Santiago
Edivar Victoria Peralta, alias "El Chapo". (FUENTE EXTERNA)

La Policía Nacional arrestó a un hombre deportado recientemente desde los Estados Unidos, acusado de estar vinculado a un homicidio ocurrido en Santiago en el año 2019.

El detenido fue identificado como Edivar Victoria Peralta, alias "El Chapo".

El ahora detenido era buscado mediante orden de arresto por su presunta implicación en la muerte de Rubén Darío Castillo, conocido como "Sábala".

Detalles del homicidio

El hecho ocurrió en junio de 2019, cuando desconocidos atacaron a tiros un colmado ubicado en el ensanche Libertad.

Durante el incidente también resultaron heridos Rafael Mercedes Caminero, apodado "El Pequeño", y Cristian Espinal Veloz.

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Según las investigaciones, el ataque fue ejecutado por Carlos Tomás Tineo, alias "El Abollao" o "Venezuela", y Wellington Abad Castro, quienes ya fueron sometidos a la justicia.

Implicaciones y arresto

Las autoridades establecen que ambos, junto a otros implicados, planificaron la acción criminal y se trasladaron desde Santo Domingo hasta Santiago para cometer el atentado.

De acuerdo con el informe policial, Victoria Peralta habría contactado a los ejecutores materiales y coordinado el crimen por presuntos conflictos vinculados a negocios ilícitos.

  • El deportado será sometido a la justicia en las próximas horas.
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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.