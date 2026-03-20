Capturan en Argentina a dominicano buscado por homicidio en el Distrito Nacional

Cristian López, alias "Emerson", quien era requerido por homicidio y señalado como presunto integrante de una estructura criminal transnacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó en la noche de este viernes que fue capturado en Buenos Aires, Argentina, un fugitivo dominicano requerido por las autoridades, acusado de homicidio.

De acuerdo a una nota de prensa de la institución, el fugitivo fue identificado como Cristian López, alias "Emerson", quien es señalado como presunto integrante de una estructura criminal transnacional.

La detención fue realizada por la INTERPOL, en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) de Santo Domingo, en cumplimiento de una Notificación Roja emitida en noviembre de 2024, sustentada en una orden de arresto dictada por un tribunal del Distrito Nacional.

De acuerdo con el informe oficial, el imputado, de 32 años, se identificó al momento de su arresto con un pasaporte español. Es acusado del homicidio de Nilcio Muñoz Cordero, así como de causar heridas graves a un adolescente, en un hecho ocurrido el 7 de diciembre de 2024 en el sector Villa Consuelo.

Conforme la nota, el crimen estaría vinculado a disputas entre bandas por el control de puntos de distribución de sustancias narcóticas.

Estructura criminal y actividades delictivas

Las investigaciones también señalan a López como presunto líder de la estructura criminal denominada "BLOKE 14 50-0", supuestamente dedicada a actividades como sicariato, microtráfico, cobro compulsivo y robos, con ramificaciones en ciudades como Barcelona, Madrid y Santo Domingo.

La captura se logró mediante el intercambio de información entre las oficinas de INTERPOL Buenos Aires y INTERPOL Santo Domingo, en el marco de acciones de cooperación internacional impulsadas por el proyecto PACCTO 2.0.

Proceso de extradición

El arresto fue notificado a la Procuraduría General de la República, que iniciará el proceso formal de extradición por la vía diplomática correspondiente.