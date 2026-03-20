Un día cualquiera terminó en tragedia: matan colmadero en Villa Mella

Como un hombre "tranquilo, trabajador y sociable", así describieron vecinos al colmadero que murió baleado la mañana de ayer, jueves 19 de marzo, en un confuso incidente en el sector Los Arqueanos de Villa Mella, en el municipio de Santo Domingo Norte.

La víctima fue identificada como Yanni de Jesús Mordán Pérez, de 53 años de edad, quien falleció tras recibir al menos tres impactos de bala de parte de Ronald Rosario Feliz, señalado por comunitarios como una persona con problemas de consumo de sustancias controladas.

"Nosotros estamos muy consternados; ese señor era un hombre de bien, trabajador y muy sociable. Lamentamos mucho lo que pasó", expresó Julio Martínez, visiblemente afectado, a un equipo de periodistas de Diario Libre.

Martínez, quien también es comerciante en la zona, explicó que el hecho ocurrió cuando una mujer salía del colmado Soriano, donde laboraba la víctima. En ese momento, el agresor aprovechó para exigirle a Morán Pérez que le entregara cigarrillos sin pagarlos. Ante la negativa del colmadero, se desencadenó el hecho violento.

Martínez agregó que, en los últimos días, Ronald mostraba un comportamiento inusual que alertó al comerciante y a los demás vecinos. "Tenía varios días sin dormir y actuaba como si no supiera lo que hacía".

Sin embargo, indicó que nunca antes había presentado una conducta violenta de esa magnitud.

Tras cometer el hecho, el atacante huyó con el arma en la mano y, según declaraciones de residentes, se hizo pasar por una persona con aparentes problemas de salud mental, al correr por toda la comunidad completamente desnudo.

No obstante, fue localizado por agentes de la Policía Nacional, con quienes se enfrentó, resultando abatido horas después.

Reacciones de la comunidad

Julio Emeterio también reaccionó consternado ante la muerte del comerciante, destacando que nunca había ocurrido algo similar en la zona.

"Lo conocía hace dos años y era muy simpático y amable con todo el mundo", relató el señor, quien escuchó los disparos desde su casa, ubicada al menos dos cuadras del colmado, en la calle Antonio Guzmán.

Otra residente de la zona, Emely Scarlet Soriano, tuvo que socorrer a su madre cuando supo de la muerte del comerciante, quien entró en estado de shock al presenciar la escena del crimen.

Yanni de Jesús Morán Pérez residía en el sector Canta La Rana, en Santo Domingo Este, y llevaba tres años laborando en el colmado Soriano. Su propietario, José Romero, lo calificó como un hombre serio y dedicado. La víctima deja dos hijos mayores de edad en la orfandad.