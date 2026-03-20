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banda delictiva Villa Riva
banda delictiva Villa Riva

Desmantelan presunta banda dedicada al robo de motocicletas en Villa Riva

La Policía Nacional realizó seis allanamientos en Villa Riva, resultando en la detención de dos hombres y la incautación de armas y otros objetos

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    Desmantelan presunta banda dedicada al robo de motocicletas en Villa Riva
    Fueron ocuparon una escopeta calibre 12 de manera ilegal, un rifle de fabricación casera de perdigón, 38 cartuchos calibre 12, dos cargadores para pistola calibre 9 milímetros, 18 cápsulas calibre 9 milímetros y una cápsula calibre .38. (POLICÍA NACIONAL)

    La Policía Nacional informó en la tarde de este viernes que fue desmantelada una presunta banda delictiva que se dedicaba a asaltar en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte.

    La desarticulación de la banda fue llevada a cabo por agentes policiales de la Subdirección Regional Noreste de Inteligencia (DINTEL) mediante seis allanamientos simultáneos en el municipio, conforme indica una nota de prensa de la institución.

    • Como resultado de los allanamientos, fueron detenidos los presuntos miembros de la banda Jhon Miguel Amparo Mármol, de 30 años, y Andy Luis Espínola de Luna, de 36.
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    Fueron ocupadas una escopeta calibre 12 de manera ilegal, un rifle de fabricación casera de perdigón, 38 cartuchos calibre 12, dos cargadores para pistola calibre 9 milímetros, 18 cápsulas calibre 9 milímetros y una cápsula calibre .38.

    Además, se incautaron 12 armas blancas, dos teléfonos celulares, una máscara plástica negra presumiblemente utilizada para cometer asaltos, una bolsa de tela, un dron, una hookah, dos motocicletas sin documentos, así como dinero en efectivo consistente en 6,000 pesos y 11 dólares.

    Conforme a la nota, las autoridades indicaron que las evidencias ocupadas fortalecen las investigaciones en torno a esta organización, señalada por múltiples asaltos en los que despojaban a ciudadanos de sus motocicletas en comunidades de Villa Riva.

    Allanamientos simultáneos

    Los operativos fueron realizados con apoyo de la Policía Preventiva y en coordinación con el Ministerio Público, amparados en las órdenes judiciales No. 00099-2026, 00100-2026, 00101-2026, 00102-2026, 00103-2026 y 00104-2026.

    De acuerdo con las autoridades, las intervenciones estaban dirigidas contra varios individuos identificados como "Aderlin", "Jesús", "Curio", "Andy", "Safiro" y "Carlos", señalados como integrantes de esta estructura delictiva que operaba en la zona.

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