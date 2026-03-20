"Antes, los medios de comunicación solían ser la brújula de la ciudadanía"

Alfredo Padrón, coordinador de las carreras de Cine y Comunicación Audiovisual, y Comunicación Social y Medios Digitales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Evaluar la profesión del periodista y comunicador desde sus adentros no es tarea fácil. Requiere una mirada profunda y crítica, que visualice el futuro con honestidad y reflexión. Por esta razón, Diario Libre evaluará la carrera desde las aulas, junto con diferentes directores de la carrera de Comunicación Social en República Dominicana. Esta vez, conversamos con Alfredo Padrón, coordinador de las carreras de Cine y Comunicación Audiovisual, y Comunicación Social y Medios Digitales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

—¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta hoy la profesión?

Están en el plano de la ética. Antes los grandes medios de comunicación solían ser la brújula de la ciudadanía, en cuanto a veracidad informativa, pero la intervención del uso de la IA y la dictadura de los algoritmos, crearon un caldo de cultivo donde prolifera la duda sobre todo lo que se escribe y se difunde; el concepto de "la verdad" se devaluó y se sospecha de todo y de todos.

—¿Existe suficiente espacio laboral para los egresados de comunicación social en el país?

Efectivamente, puesto que la comunicación no se circunscribe al ejercicio del periodismo, sino que abarca un amplio abanico de posibilidades que van más allá de la noticia; un comunicador puede ser el enlace clave entre la junta directiva de una gran corporación y sus cargos gerenciales medios y sus empleados en general, también puede ser un emprendedor en el ámbito del protocolo, un creador de contenidos independiente que puede convertirse en un "influencer" o el creador de una plataforma a través de la cual hacer grandes aportes al desarrollo de su entorno social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/18032026-escuela-de-comunicacion-intec-4-a2586f62.jpg Instalaciones del estudio de grabación de Intec. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Formación

—¿Qué enfoque distingue al programa de Comunicación Social de Intec?

Somos la única oferta académica del país en Comunicación Social y Medios Digitales, en la que un estudiante puede realizar un ciclo académico completo, desde la licenciatura, pasando por el diplomado, la maestría y culminando con el doctorado, sin tener que moverse a otra institución educativa.

Como carrera afín a la de Cine y Comunicación Audiovisual, goza de una infraestructura de estudios de televisión, cabina de radio y unidad de post producción, además de todos los equipos de cámara e iluminación pertinentes a la producción y realización de un producto audiovisual.

—¿Qué tan adaptado está el currículo a los nuevos escenarios mediáticos?

Justo este es el año en que me toca la reforma curricular de las dos licenciaturas que coordino, a saber: Cine y Comunicación Audiovisual y Comunicación Social y Medios Digitales.

Es un proceso que me tomo muy en serio, convocando a diferentes factores de la sociedad dominicana, para que integren un comité consultivo, en el que nos reunimos con directores, productores, periodistas, docentes, estudiantes y directivos de nuestra institución, para debatir sobre las necesidades y carencias del mercado laboral, así como también sobre las expectativas y esperanzas de la sociedad de cara a la comunicación.

—¿Cómo se equilibran las distintas áreas de la carrera?

Tenemos una estructura particular diferente a otras universidades; los temas de periodismo, producción y medios, están bajo el ala de las carreras que dependen del área de Ciencias Sociales y Humanidades, mientras que los temas corporativos y de mercadeo, están en el área de Economía y Negocios, pero somos una institución con un plan estratégico unificado y remamos todos en el mismo barco.

Los estudiantes de ambas áreas, están facultados a tomar "concentraciones" de asignaturas de las otras áreas, lo que les brinda la oportunidad de obtener un diploma adicional, además de su licenciatura

—¿Qué peso tiene la formación ética dentro del programa?

Constituimos un Observatorio de Ética de la IA del cuál formamos parte varios docentes de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, Economía y Negocios e Ingeniería.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/18032026-escuela-de-comunicacion-intec-8-c7abd2d3.jpg Estudio de grabación de las carreras de Comunicación en Intec. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/18032026-escuela-de-comunicacion-intec-7-5cb281c8.jpg (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/18032026-escuela-de-comunicacion-intec-4-5dd18e31.jpg (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Pensum

—¿Qué habilidades considera indispensables para el comunicador del siglo XXI?

La habilidad de convertirse en un profesional con espíritu crítico, que no decline su criterio propio en favor de la preponderancia del algoritmo y la inteligencia artificial, que sepa utilizar esta última, como una herramienta, para ser más eficiente en el procesamiento de datos y que entienda que la credibilidad es un bien mayor, que se forja en base a la persistencia en la calidad investigativa e informativa, por encima de la primicia.

—¿Cómo se integran en el plan de estudios áreas como el periodismo digital, análisis de datos, inteligencia artificial o verificación de información?

Tenemos maestros especializados en cada una de esas áreas, con asignaturas específicas para ello, algunos son del área de Negocios, otros del área de ingenierías, pero la mayoría de Ciencias Sociales y Humanidades. Algunas de nuestras asignaturas lo dicen todo: Introducción a los Medios Digitales y Emergentes, Herramientas Digitales Para Verificación de Información, Tecnologías para la Programación y Diseño Web, Inteligencia Artificial Aplicada al Periodismo y la Comunicación, Creación y Gestión de Contenidos para Redes Sociales y Web.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/18032026-escuela-de-comunicacion-intec-9-c775a70d.jpg Alfredo Padrón, coordinador de la carrera de Comunicación en Intec. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Universidad

—¿Cuáles programas de pasantías poseen?

En el caso de Comunicación Social y Medios Digitales, ofrecemos prácticas en empresas de radio, televisión o prensa, en agencias digitales o publicitarias, proceso que se nos facilita por el hecho de que, en muchas de ellas, ya trabajan egresados nuestros, que facilitan la integración y sirven de puente entre la empresa y la universidad, pues ellos son el mejor ejemplo para sus empleadores, de la calidad de nuestros estudiantes.

Con Cine y Comunicación Audiovisual, ofrecemos una pasantía profesional en la que insertamos a nuestros estudiantes de término, en las productoras y post productoras cinematográficas top de nuestra industria dominicana, con las cuales mantenemos la mejor de las relaciones, gracias al networking desarrollado en los últimos 10 años de contacto entre la universidad y la industria.

—¿Los medios dominicanos aprovechan el talento que sale de las universidades?

Entiendo que sí, nuestros egresados así lo demuestran, se hicieron acreedores de toda la confianza y credibilidad de sus empleadores y figuran en la nómina de los principales medios, plataformas y emprendimientos.

La mayoría de nuestros estudiantes de Comunicación Social y Medios Digitales son reclutados para un empleo fijo aún antes de terminar su plan de estudios.

Retos

—¿Existen condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo en el país?

Las condiciones para el ejercicio del periodismo nunca fueron adecuadas en ninguna parte del mundo; el ejercicio del periodismo de investigación serio, o de opinión, es una apuesta de coraje y valentía por parte de quien lo asume, ya que el espíritu crítico siempre molestará los intereses de poderosos grupos de influencia, ya sean gubernamentales o económicos, por eso, el periodista lo es por pasión y vocación de servicio o no lo es.

—¿Cómo impactan factores como la presión política, la desinformación o la polarización?

Cualquier medio o plataforma que reciba un subsidio desmesurado o ventajoso a través de pautas publicitarias pagadas por entes públicos o privados, tiene una falla de origen con la neutralidad de su línea editorial.

Perfil del alumnado

"Son jóvenes con debilidades en el área de la expresión oral y escrita, en el razonamiento verbal y en muchos casos con déficits en lecto escritura, con baja capacidad para extraer una idea principal de un párrafo y expresarla de manera resumida." Alfredo Padrón Coordinador de las carreras de Cine y Comunicación Audiovisual, y Comunicación Social y Medios Digitales de Intec “

—¿Cambió el perfil vocacional de quienes eligen esta carrera?

Su perfil se desplazó del interés por la escritura periodística, hacia la generación de contenidos y el ecosistema de plataformas digitales, en las que priva el uso del video y la imagen. Algunos egresados nuestros son reconocidos influencers con cientos de miles de seguidores en la plataforma de Youtube

Futuro

—Si pudiera transformar un aspecto del periodismo dominicano desde la academia, ¿cuál sería y por qué?

La calidad investigativa, el rigor en la verificación de las fuentes y que elevara sus estándares de calidad argumental.

Les pediría trascender del impacto de los titulares a la organización rigurosa de la información, utilizar el potencial de las plataformas digitales para fomentar el uso de los hipervínculos; insistir en esto desde la academia y fomentar el rigor investigativo, puede redundar en el mediano y largo plazo en el retorno de la confianza perdida del público en los medios.