Turismo, tierras raras y puerto espacial: obras que ilusionan a Pedernales con su futuro económico

Vista panorámica de Pedernales, una de las provincias más pobres de la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

Durante años, Pedernales permaneció como una provincia aislada y marcada por la pobreza, pese a contar con múltiples bondades ecoturísticas, como Bahía de las Águilas, una playa virgen de color azul turquesa cuyas imágenes suelen convertirse en fondos de pantalla en los celulares.

Sin embargo, ese panorama podría quedar en el pasado si se concretan las tres grandes iniciativas que incuban el Gobierno y el sector privado, trazando al sur un nuevo norte a partir de su desarrollo económico.

Se trata de Cabo Rojo, un proyecto que en su primera etapa contempla una inversión de 1,000 millones de dólares para levantar más de dos mil habitaciones hoteleras; la exploración de tierras raras, clave en la fabricación de dispositivos tecnológicos; y, más recientemente, el anuncio de un puerto espacial, una obra que, literalmente, pondrá a la región sur a mirar al cielo.

Y es que, en un plazo de 20 años, Pedernales "será un modelo de estudio de desarrollo económico y social", según proyecta el presidente Luis Abinader, quien escogió este lugar como el primero en visitar como jefe de Estado en 2020.

Pero desde ya, el Gobierno allana el camino para alcanzar esa meta: de los 1,773.6 millones de pesos que invertirá en 2026 en las provincias fronterizas, Pedernales concentra el 30.7 % de ese presupuesto, según un informe reciente del Ministerio de Hacienda.

Con sus 2,074.5 kilómetros cuadrados, esta provincia es la séptima más extensa del país, pero cuenta con menos habitantes que algunos barrios del Gran Santo Domingo: unas 34,375 personas —equivalentes al 0.3 % de los 10.7 millones—, según el Censo Nacional de Población y Viviendas de 2022. La falta de empleos es la principal causa del éxodo de sus habitantes.

El plan Cabo Rojo ya tiene su puerto turístico, que solo en el 2025 recibió alrededor de 130,000 cruceristas y ya está generando los primeros empleos en la zona. Además, se prevé que el hotel Iberostar, con 588 habitaciones, sea el primero en abrir de los tres que actualmente se construyen.

El Secrets Hyatt, con 507 habitaciones, y Dreams Hyatt, de 504, están previstos para operar a mediados del 2027.

Cuando se ejecuten las demás fases del proyecto turístico, el Gobierno proyecta la generación de 15,000 puestos de trabajo. La propuesta también comprende la construcción de carreteras, un aeropuerto y otras obras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/reportaje-pedernales-eddy-vittini15-a596768b.jpg Cuando se ejecuten las demás fases del proyecto turístico, el Gobierno proyecta la generación de 15,000 puestos de trabajo (DIARIO LIBRE / ARCHIVO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/reportaje-pedernales-eddy-vittini31-ca4411a8.jpg Vista de los primeros hoteles que se levantan en Pedernales. (DIARIO LIBRE / ARCHIVO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/turistas-en-cabo-rojo-54158b7b.jpg El puerto de Cabo Rojo recibió alrededor de 130,000 cruceristas en el 2025. (DIARIO LIBRE / ARCHIVO) ‹ >

Tierras raras, el oro negro 2.0

Además de los sitios turísticos, como Bahía de las Águilas, la Laguna de Oviedo y el Hoyo de Pelempito, una depresión geológica única enclavada en la Sierra de Bahoruco, hay un potencial de que Pedernales cuente con un depósito de tierras raras, llamadas así al conjunto de 17 elementos químicos usados en la construcción de dispositivos que usan pantallas táctiles, los paneles solares, los vehículos eléctricos.





La cantidad de este mineral podría rondar los 150 millones de toneladas, según indicó el presidente Abinader en febrero pasado. En 2025, durante la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se acordó un plan de exploración con ese país, e inmediatamente se puso en marcha con una inversión de 128 millones de pesos para determinar el alcance de estos elementos.

El año pasado, el Servicio Geológico Nacional hizo una cartografía en 114 depósitos de tierras raras, la cual sirvió de base para la exploración del Ministerio de Energía y Minas, entidad que identificó 80 polígonos mineralizados enriquecidos en elementos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/mina-de-en-pedernales-dec75f46.jpg El Gobierno ha invertido 150 millones de pesos explorando las tierras raras en Pedernales. (DIARIO LIBRE / ARCHIVO)

También excavó 493 pozos de exploración, con profundidades de hasta cuatro metros, para un total de 1,048.9 metros lineales y 1,016 muestras colectadas, las cuales se analizan en los laboratorios.

El posible yacimiento estaría en la Reserva Fiscal Minera Ávila, una extensión superficial de 14,876.045 hectáreas, declarada de interés para tierras raras en 2018, cuando el presidente Danilo Medina emitió el Decreto 430-18.

Aún no está definido el impacto económico y la empleomanía que generará a Pedernales el proyecto de esta magnitud.

Puerto espacial en Oviedo

Como si el turismo y la minería no fueran suficientes, Pedernales también busca posicionarse en el radar de las naciones con puertos aeroespaciales, mediante la construcción de una base en el municipio de Oviedo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/puerto-espacial-en-pedernales-970b2047.png Maqueta del puerto espacial en Oviedo, Pedernales. (FUENTE EXTERNA)

Aunque todavía hay dudas sobre su factibilidad y varias interrogantes por responder, esta semana el proyecto fue presentado en el Palacio Nacional por Launch on Demand (LOD), la empresa desarrolladora, con una inversión estimada en 600 millones de dólares, financiados por diversas fuentes privadas.

El proyecto estaría listo para 2028 e incluye la construcción de un complejo con varias áreas de lanzamiento, infraestructura logística y de almacenamiento para satélites, así como sistemas de transporte interno que permitirán movilizar equipos sin utilizar vías públicas, según detalló Burton Catledge, CEO de LOD.

De lograrse estos ambiciosos planes, Pedernales pasará de ser una tierra rezagada a una de oportunidades, marcando un nuevo rumbo para las provincias región Enriquillo, conformada por, Pedernales, Independencia y Bahoruco, con la creación de empleos sostenibles y reduciendo la migración de su gente.