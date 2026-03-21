El presidente Luis Abinader encabezó este sábado el acto de develamiento de un monumento en honor a José Francisco Peña Gómez y la designación oficial de su nombre a la avenida Ecológica.

La actividad se desarrolló en un contexto marcado por recientes tensiones políticas en torno a la asignación de nombres de figuras históricas a importantes obras públicas. No obstante, durante su intervención, el mandatario optó por elevar el tono del discurso, destacando la dimensión trascendental del legado de Peña Gómez.

"Yo no voy a mencionar los méritos del Dr. Peña Gómez, porque esos méritos sobran y los conoce gran parte del pueblo", expresó.

"La forma en que fue nombrada esta avenida, que es la segunda entrada a la ciudad de Santo Domingo (...) qué mejor que tener el nombre del Dr. José Francisco Peña Gómez", añadió.

Abinader subrayó además el valor funcional de la obra, destacando su impacto logístico: "Es relativamente fácil encontrar una figura histórica con una obra de infraestructura que se la merece. Ahora, a Peña Gómez también lo estamos honrando desde el gobierno (...) con la atención social, la disminución de la pobreza".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/whatsapp-image-2026-03-21-at-40030-pm-cdc65e29.jpeg Monumento en honor a José Francisco Peña Gómez, ubicado en la avenida que ahora lleva su nombre, anteriormente conocida como Ecológica. (SAMIL MATEO)

En ese mismo tono, defendió una visión de desarrollo integral: "No solamente es necesario el crecimiento, que es fundamental, sino también el desarrollo económico y social".

Sin embargo, el trasfondo del acto remite a un conflicto reciente. La decisión de nombrar la Circunvalación de Santo Domingo y la avenida Ecológica generó fricciones entre fuerzas políticas, particularmente en torno a las figuras de Peña Gómez y Juan Bosch.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/whatsapp-image-2026-03-21-at-40030-pm-1-dd7ed3e6.jpeg El presidente Luis Abinader habló de la importancia de la obra y el legado de josé francisco Peña Gómez. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO)

El presidente aludió directamente a ese episodio: "Cómo se podían pelear dos líderes que le sobraban mérito para tener dos avenidas. Eso realmente lo evitamos e inmediatamente lo solucionamos".

La salida institucional fue asignar nombres distintos a obras de gran relevancia: la avenida Ecológica para Peña Gómez y la Circunvalación de Santo Domingo para Bosch, en virtud de una ley aprobada por el Senado en octubre de 2025.

El origen de la controversia

José Francisco Peña Guaba, hijo del líder homenajeado, ofreció detalles sobre el conflicto que precedió la decisión.

"Hace unos meses atrás se creó una controversia... cuando el Congreso Nacional decidió que la nueva circunvalación llevara su nombre", recordó. Explicó que sectores políticos objetaron la medida, lo que derivó en una intervención directa del presidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/whatsapp-image-2026-03-21-at-40032-pm-88377577.jpeg El hijo de Peña Gómez,José Francisco Peña Guaba, agradeció el homenaje a su padre. (SAMIL MATEO)

"Luis Abinader llamó... y nos dijo que dos líderes de la magnitud del profesor Bosch y José Francisco Peña Gómez no se podían pelear frente a la historia y que lo mejor era dedicarles dos grandes avenidas a ambos".

Peña Guaba calificó la medida como un acto de justicia histórica: "José Francisco Peña Gómez tiene el principal aeropuerto del país con su nombre... pero no tenía una gran avenida. Hoy se hace justicia".

Además, resaltó el impacto urbano de la obra: "La conectividad, el sector inmobiliario y los negocios... es un antes y un después para Santo Domingo Este".

Dimensión técnica y ejecución

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó el alcance de la infraestructura.

"Esta avenida, que tiene 21 kilómetros... la parte más importante es la que conecta con la autopista Las Américas y el puerto Caucedo", señaló, subrayando que gran parte del tramo fue ejecutado durante la actual gestión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/whatsapp-image-2026-03-21-at-40032-pm-1-9cf2cff7.jpeg El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, da detalles de la obra. (SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE)

Asimismo, valoró el reconocimiento al líder político: "Es un acto merecido... un reconocimiento de honor al que honor merece".

Por su parte, el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, enfatizó la responsabilidad que implica la designación: "Después que una avenida tiene su nombre, entonces nos toca a nosotros... hacer ese trabajo de reposicionamiento del nombre", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/whatsapp-image-2026-03-21-at-40033-pm-18d6da31.jpeg El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, durante su intervención. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO)

Astacio también evocó el legado ético del dirigente: "José Francisco Peña Gómez... pidió que la justicia no tuviera apellido, que la dignidad no tuviera colores".

En un tono más reflexivo, añadió: "La democracia no es un regalo, es una conquista", llamando a preservar tanto la obra física como su significado histórico.

Marco legislativo

La designación de ambas infraestructuras responde a una ley aprobada por el Senado en octubre de 2025, que establece los nombres " Profesor Juan Bosch " para la Circunvalación de Santo Domingo y "doctor José Francisco Peña Gómez " para la avenida Ecológica .

de ambas infraestructuras responde a una ley aprobada por el Senado en octubre de 2025, que establece los nombres " " para la Circunvalación de y "doctor " para la . La iniciativa fue presentada por varios diputados y aprobada en dos lecturas consecutivas, en medio de un amplio debate político sobre la pertinencia de estos reconocimientos.