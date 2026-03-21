Frank Rainieri y Haydée Kuret de Rainieri, reconocidos este sábado con Premios Sophia

Belén Alfaro Hernández , la reina Sofía,Pilar Lladó, Haydée Kuret de Rainieri y Frank Rainieri durante la inauguración el pasado viernes de "America&Spain250", en Miami. ( EFE )

Los empresarios dominicanos Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, y su esposa, Haydée Kuret de Rainieri, serán reconocidos este sábado con el Premio Sophia a la excelencia, una distinción otorgada por la reina Sofía de España.

La gala de premiación se celebrará en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), donde se destacará la trayectoria empresarial y el compromiso social de la pareja, cuya visión conjunta convirtió a Punta Cana, al este de República Dominicana, en un destino turístico de clase mundial y en referente internacional de desarrollo sostenible.

El reconocimiento es concedido por el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), que resaltó el impacto de los Rainieri en la proyección global del Caribe. Según la entidad, su liderazgo ha contribuido a fortalecer los vínculos culturales y económicos entre Estados Unidos, España y América Latina.

En la misma ceremonia también serán homenajeados el empresario y filántropo Jorge M. Pérez y su esposa, Darlene Pérez. El instituto destacó que la familia Pérez ha desempeñado un papel clave en el desarrollo cívico y cultural del sur de Florida, además de impulsar las conexiones artísticas entre España y Estados Unidos.

Los Premios Sophia han distinguido en ediciones anteriores a figuras de renombre internacional como Bill Clinton, Plácido Domingo, Penélope Cruz, Mario Vargas Llosa, Gloria Estefan, Emilio Estefan, José Andrés y Gustavo Dudamel.

Agenda

Como parte de su agenda en Florida, Frank y Haydée Rainieri participaron la noche del viernes en la inauguración de "America&Spain250", una iniciativa académica que conmemora el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos y resalta las contribuciones de España a la Revolución Americana, así como los vínculos históricos entre ambas naciones.

El proyecto, respaldado por la Fundación Reina Sofía, se concibe como una plataforma plurianual orientada a destacar la historia compartida entre Estados Unidos y España, en el marco de una agenda cultural y académica de alcance internacional.