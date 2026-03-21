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Diario Libre es reconocido por sus aportes a la comunicación

La distinción fue otorgada por la Cadena Alberto Díaz Multimedios en su sexto ceremonial anual

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    Diario Libre es reconocido por sus aportes a la comunicación
    Vista de la redacción de Diario Libre. (ARCHIVO)

    Diario Libre fue reconocido este sábado durante el sexto Ceremonial de Reconocimientos, organizado por la Cadena Alberto Díaz Multimedios, por sus aportes a la comunicación nacional e internacional y su compromiso sostenido con la verdad y la ética informativa.

    La distinción resalta al medio "por sus valiosos aportes a la comunicación nacional e internacional y por su destacado desarrollo profesional en los medios de comunicación".

    En el evento, el medio fue reconocido también "por su compromiso permanente con la verdad y la ética informativa; por mantener al país y al mundo debidamente informados; y por ser un ente de importancia en el fortalecimiento de los procesos democráticos del país y del mundo".

    El acto, impulsado por la entidad dirigida por el doctor Alberto Díaz, surge como una iniciativa para valorar y visibilizar el trabajo de quienes contribuyen al desarrollo del país y a la proyección de la dominicanidad en el ámbito internacional. 

    RELACIONADAS

    El evento 

    De acuerdo con los organizadores del evento, el ceremonial busca reafirmar principios esenciales como la verdad, la responsabilidad social, la objetividad y el compromiso con el bienestar colectivo. 

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    Infografía
    Sexto Ceremonial de Reconocimientos a Locutores, Periodistas y Direcciones de Prensa. (LUDUIS TAPIA)

    Asimismo, la actividad se enmarca en la evolución del sistema comunicacional dominicano, donde convergen medios tradicionales y plataformas digitales, y en el que el rol del comunicador adquiere una dimensión cada vez más relevante como vínculo entre los hechos y la ciudadanía.

    • El sexto Ceremonial de Reconocimientos también promueve una cultura de excelencia y reconoce tanto a figuras nacionales como de la diáspora dominicana e internacionales, por su contribución al fortalecimiento de los lazos culturales y sociales entre naciones.
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