Abinader llama a empresas a hacer uso del teletrabajo ante crisis por guerra contra Irán

Una persona desde su casa en teletrabajo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader instó este domingo al sector empresarial a adoptar esquemas de teletrabajo como medida para mitigar los efectos económicos derivados de la guerra en Irán, que ha provocado un alza significativa en los precios internacionales del petróleo y otros insumos.

En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario explicó que el conflicto ha generado tensiones en los mercados globales, especialmente por la afectación del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, impactando directamente los costos de combustibles, transporte y energía.

En el país el precio de las gasolinas se han incrementado hasta 15 pesos.

Ante este escenario, el jefe de Estado llamó a una "responsabilidad compartida" para reducir el impacto, señalando que las empresas pueden contribuir mediante la implementación del trabajo remoto, mientras que los ciudadanos deben optimizar el uso de combustibles.

Esa modalidad de empleo se utilizó en la nación durante la pandemia del COVID-19.

El Gobierno indicó que ha activado medidas para enfrentar la coyuntura, entre ellas la reasignación de recursos por unos 10,000 millones de pesos para programas sociales, un subsidio de 1,000 millones a fertilizantes y el monitoreo constante de precios internacionales.

Asimismo, defendió los ajustes graduales en los combustibles, que oscilan entre 5.2 % y 6.7 %, como una acción necesaria para reducir la carga fiscal, en un contexto donde el petróleo ha pasado de 65 a casi 100 dólares por barril.

Pese al panorama internacional, el mandatario aseguró que la economía dominicana se mantiene sólida, con reservas superiores a los 16,000 millones de dólares y acceso a financiamiento, destacando que el país enfrenta un choque externo y no una crisis interna.

"El Gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, pero será necesario un sacrificio compartido", sostuvo Abinader, al reiterar que las autoridades trabajan para garantizar la estabilidad económica y proteger a las familias dominicanas.