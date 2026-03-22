Acusados caso plaza Gómez Díaz podrían quedar en libertad por vencimiento de plazo

Tras el incidente, la Plaza Gómez Díaz fue cerrada. ( FUENTE EXTERNA )

Los imputados del caso de la muerte de una mujer durante un presunto asalto en la plaza Gómez Díaz podrían obtener su libertad o una variación de la medida de coerción, debido al vencimiento del plazo legal para la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público.

La advertencia fue realizada por el abogado de las víctimas, Rusell Aracena, quien explicó que el plazo de tres meses para depositar el acto conclusivo venció en febrero de 2026, sin que se haya presentado la acusación formal.

Actualmente, el Ministerio Público solicitó una prórroga de dos meses para concluir la investigación, cuya audiencia está fijada para el día 24 de este mes de marzo, decisión que será determinante para el curso del proceso afirmó Aracena.

Riesgo de variación de medida

Rusell advirtió que, de no otorgarse la prórroga, los imputados Jordy Parra López y Luis Ramón Martínez podrían beneficiarse con una variación de la medida de coerción, que actualmente consiste en prisión preventiva.

"Es imposible que ciudadanos acusados de hechos tan atroces puedan verse en libertad por un tema de plazo procesal", expresó el jurista.

Los acusados cumplen dicha medida, uno en la cárcel Vista del Valle provincia Duarte y otro en el Centro de Corrección y Rehabilitación el Pinito La Vega.

Investigación en curso y solicitud de prórroga

De acuerdo con el documento depositado ante el tribunal, el Ministerio Público, representado por la fiscal Yeilin Durán, solicitó una extensión del plazo de investigación por 60 días.

La solicitud se fundamenta en que aún están pendientes diligencias clave, entre ellas análisis serológicos, pruebas de ADN y el informe definitivo de autopsia de la víctima, elementos considerados esenciales para sustentar la acusación.

En ese contexto, el abogado de las víctimas valoró el trabajo realizado por el órgano acusador.

"La encargada de homicidio en Santiago ha llevado esta investigación de manera muy eficiente y tenaz, con una impecabilidad admirable desde el inicio del proceso", afirmó Aracena.

Hechos del caso

Según la investigación, el hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2025, cuando los imputados, junto a un tercer individuo prófugo, habrían ejecutado un asalto en la plaza Gómez Díaz.

Durante el suceso, la víctima Jennifel Altagracia Rodríguez de González, de 36 años, murió tras recibir impactos de bala, mientras otras personas resultaron heridas.

El expediente establece que los acusados portaban un arma de fuego y un arma blanca, con las cuales amenazaron a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias.

También circuló un video de camara de seguridad de un apartamento donde los acusados que resultaron heridos en el suceso, llegaban y subían las escaleras del edificio para esconderse.

Llamado de las víctimas

El abogado querellante también hizo un llamado a la Procuraduría General de la República para que se dote de los recursos necesarios al equipo investigador, a fin de concluir el proceso dentro del plazo solicitado.

"Se trata de imputados altamente peligrosos, acusados de homicidio, robo agravado y tentativa de homicidio, cuyos hechos quedaron captados en cámara", sostuvo.

Situación actual del proceso

El jurista manifestó que la decisión del tribunal sobre la prórroga será clave para determinar si el Ministerio Público podrá continuar la investigación o si los imputados podrían beneficiarse con un cambio en su situación jurídica.