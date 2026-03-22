Periodistas en Santiago accederán a nueva cédula mediante operativo especial

Periodistas y comunicadores de Santiago podrán acceder a la nueva cédula de identidad y electoral a través de un operativo especial que realizará la Junta Central Electoral (JCE), en coordinación con el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional de esta demarcación.

La jornada se llevará a cabo los días miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril de 2026, en el local del gremio, ubicado en el sector Villa Olímpica, como parte de las actividades conmemorativas del Mes del Periodista.

Durante el operativo, los participantes podrán realizar el proceso completo de cedulación, que incluye verificación de datos, captura de fotografía y registro biométrico, así como la entrega del nuevo documento.

Beneficios del nuevo documento de identidad

El secretario general del CDP Santiago, Carlos Arroyo Ramos, explicó que la iniciativa busca facilitar el acceso a la cédula a los miembros del gremio, mediante un proceso ágil y concentrado en un solo espacio.

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El nuevo documento de identidad permitirá a los beneficiarios realizar trámites civiles, comerciales y bancarios, además de ejercer el derecho al voto en las elecciones previstas para 2028.

La convocatoria está dirigida a periodistas y comunicadores de la provincia, quienes podrán acudir en el horario establecido durante los tres días del operativo.

Vigencia

El organo electoral estableció que la cédula de identidad y electoral vigente continuará siendo válida hasta el 31 de marzo de 2027, fecha a partir de la cual solo será aceptada la nueva cédula que emitirá el organismo como parte del proceso nacional de renovación del documento.

La disposición forma parte de la Resolución No. 18-2025, mediante la cual la JCE aprobó el nuevo diseño, formato y contenido de la cédula de identidad dominicana. En el documento se establece un período de transición durante el cual convivirán ambas versiones del documento.

De acuerdo con la resolución, mientras se desarrolla el proceso de sustitución de las cédulas actuales, tanto el documento emitido en el proceso de renovación de 2014 como la nueva tarjeta tendrán validez para realizar trámites oficiales y ejercer los derechos ciudadanos.