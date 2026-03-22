Hogar Crea destaca apoyo de la Dirección de Asistencia Social en 41 centros de rehabilitación

En el centro, el director de Hogar Crea Dominicano, Julio Manuel Díaz Capellán y el director de Dasac, Edgar Augusto Feliz Arbona, juntos a otros funcionarios. ( FUENTE EXTERNA )

La organización sin fines de lucro Hogar Crea Dominicano valoró este domingo como determinante el apoyo que recibe del Gobierno a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), el cual dijo que impacta de forma directa a miles de internos en proceso de rehabilitación y reinserción social. El acuerdo de ayuda a la entidad fue reafirmado por el Gobierno.

Mediante una nota de prensa, la entidad destacó que la entrega fija de raciones alimenticias en sus 41 centros a nivel nacional ha sido clave para garantizar la alimentación de los internos, fortalecer su proceso de recuperación y mejorar su calidad de vida.

El director nacional de la institución, Julio Manuel Díaz Capellán, calificó la asistencia como "una bendición", al asegurar que permite sostener el funcionamiento continuo de los hogares y brindar atención digna a personas en condiciones de vulnerabilidad.

Hogar Crea también resaltó el compromiso social del director de Dasac, Edgar Augusto Feliz Arbona, al mantener un respaldo constante que contribuye a la estabilidad de estos espacios de rehabilitación.

Compromiso institucional

Durante un encuentro en el que se reforzó el acuerdo interinstitucional entre ambas entidades, Feliz Arbona reafirmó su disposición de continuar llevando soluciones integrales a los sectores más necesitados, con énfasis en organizaciones que trabajan en la recuperación y reinserción social.

"Estas acciones forman parte de la política social que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader Corona, orientada a impactar de manera directa a las poblaciones más vulnerables", destacó el funcionario.

Agregó que una de las razones de ser de la institución que dirige es asegurar la alimentación de quienes más lo necesitan a través de los comedores comunitarios, la entrega de kits de raciones crudas y el apoyo a entidades como Hogar Crea, que realizan una labor en la rehabilitación de personas con adicciones que buscan reintegrarse a la sociedad.

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