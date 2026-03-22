Gobierno dice identificó RD$10,000 millones para reforzar programas sociales ante guerra en Irán

El gobierno tiene varios programas sociales para los más vulnerables. ( DL/ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader anunció la tarde de este domingo que el Gobierno ha identificado unos 10,000 millones de pesos que serán destinados a proteger a los hogares más vulnerables, en medio del impacto económico generado por la guerra en Irán.

Durante un mensaje al país, el mandatario explicó que estos recursos provienen de la reasignación de partidas menos prioritarias, sin que esto implique un aumento en el gasto público total, como parte de las medidas para preservar la estabilidad social.

Abinader señaló que el objetivo principal es fortalecer los programas sociales existentes y garantizar que las familias de menores ingresos puedan enfrentar el alza en los precios de combustibles, transporte y alimentos derivada del contexto internacional.

"Seguiremos protegiendo a los hogares más vulnerables y asegurando que la carga de esta situación recaiga lo menos posible sobre quienes tienen menos capacidad económica", expresó.

El jefe de Estado indicó que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para mantener la estabilidad macroeconómica y mitigar los efectos de un "choque externo" que afecta a economías abiertas como la dominicana.

Asimismo, destacó que el país cuenta con condiciones económicas sólidas que permiten responder con rapidez, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno de priorizar el bienestar de la población en un escenario global complejo.