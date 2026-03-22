Día Mundial del Joven Adventista moviliza a cientos en Santo Domingo Este

Como parte del Día Mundial del Joven Adventista, los participantes realizaron una caminata que partió desde el Club Deportivo Calero, recorriendo distintos sectores en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Cientos de jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día conmemoraron ayer el Día Mundial del Joven Adventista con una jornada comunitaria en Santo Domingo Este que incluyó la entrega de 2,000 ejemplares del libro Palabras de Esperanza.

La actividad, organizada por la Asociación Dominicana del Sureste, tuvo como propósito impactar de manera positiva a la comunidad mediante acciones enfocadas en la promoción de valores y la orientación ciudadana, especialmente frente a problemáticas que afectan a la juventud.

Recorrido

Como parte de la conmemoración, los participantes realizaron una caminata que partió desde el Club Deportivo Calero, recorriendo distintos sectores mientras distribuían los libros y compartían mensajes de reflexión con los transeúntes.

La jornada reunió a jóvenes, niños y adultos bajo el lema "Comunión en Acción", con pancartas orientadas a fomentar la convivencia pacífica y el fortalecimiento del tejido social.

El evento concluyó con una presentación artística a cargo de jóvenes de la congregación.

Objetivos y mensaje del Día Mundial del Joven Adventista

El director del Departamento Juvenil de la Asociación Dominicana del Sureste, Edward Marmolejos, explicó que la iniciativa forma parte de las actividades globales del Día Mundial del Joven Adventista, orientadas a promover una juventud con valores y sentido de propósito.