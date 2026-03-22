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Premio Nacional de Periodismo
Premio Nacional de Periodismo

Ministerio de Educación y CDP convocan al Premio Nacional de Periodismo

La recepción de postulaciones estará abierta del 23 al 30 de marzo

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    Ministerio de Educación y CDP convocan al Premio Nacional de Periodismo
    Ministerio de Educación (Minerd) (ARCHIVO/DL)

    El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) convocaron al Premio Nacional de Periodismo 2026, cuya recepción de postulaciones estará abierta del 23 al 30 de marzo, con motivo del Día Nacional del Periodista, que se conmemora el 5 de abril.

    Convocatoria y requisitos para el Premio Nacional de Periodismo

    La convocatoria se realiza en cumplimiento del Decreto No. 74-94, que regula el proceso de selección del galardón, orientado a reconocer la trayectoria, el compromiso ético y el aporte del ejercicio periodístico al desarrollo democrático del país, dijo el Minerd en una nota de prensa.

    El jurado estará encabezado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el presidente del CDP, Luis Pérez, e integrado además por representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre otros miembros designados.

    RELACIONADAS

    Jurado y ceremonia de premiación

    Los interesados deberán retirar los formularios en la Secretaría General del CDP y depositar la documentación requerida hasta el 30 de marzo a las 6:00 de la tarde.

    • Entre los requisitos figuran detalles sobre la trayectoria profesional, medios en los que ha laborado, formación académica y otros méritos, así como materiales probatorios de su trabajo periodístico.

    El ganador será anunciado el 6 de abril y recibirá el reconocimiento en un acto en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader.

    El Minerd destacó que el premio busca resaltar el aporte del periodismo responsable a la transparencia, la formación ciudadana y el fortalecimiento institucional.

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