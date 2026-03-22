Partido del canciller alemán encabeza elecciones regionales y la ultraderecha avanza

Un cartel señala un colegio electoral durante las elecciones estatales en Renania-Palatinado, en Speyer, Alemania, el 22 de marzo de 2026. Alrededor de 3.2 millones de personas están habilitadas para votar en los comicios regionales en Renania-Palatinado ese mismo día. ( EFE )

El partido conservador CDU del jefe del gobierno alemán Friedrich Merz encabeza este domingo las elecciones regionales de Renania-Palatinado, donde la extrema derecha podría registrar un récord histórico de votos, según las primeras estimaciones.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) obtendría alrededor del 30% de los sufragios y el partido anti-inmigrantes Alternativa para Alemania (AfD), el 20%, un récord en una región dirigida durante tres décadas por los socialdemócratas del SPD, que lograrían un 27%, según sondeos y estimaciones de las televisiones públicas ARD y ZDF al cierre de los colegios electorales.

Si se confirman estas previsiones en esta región del oeste fronteriza con Francia, los socialdemócratas del vicecanciller Lars Klingbeil, aliado de Merz a nivel federal, recibirían una nueva bofetada, después de la debacle en Baden-Wurtemberg, donde el SPD cayó a un nivel históricamente bajo (5.5%).

Una victoria de la CDU sería una señal positiva para Merz, también presidente del partido, en un momento delicado por la erosión de su popularidad y por haber perdido otra elección regional, frente a los Verdes, a principios de marzo en Baden-Wurtemberg.

Merz, al frente de Alemania desde mayo, ha tenido un comienzo de año difícil por la lentitud de las reformas económicas.

Los conflictos dentro de su coalición con el SPD tampoco ayudan.

En este contexto, el candidato conservador en Renania-Palatinado, Gordon Schneider, de 50 años, hizo un llamado durante la campaña a rebajar los conflictos a nivel federal porque "perjudican la causa".

La extrema derecha supone una amenaza para la CDU y el SPD en varias elecciones regionales previstas en septiembre en el este de Alemania, otrora comunista. Por ejemplo en Mecklemburgo-Pomerania Occidental (este), un feudo de los socialdemócratas.

La victoria de Merz

Cuando Friedrich Merz, candidato a canciller del bloque conservador que ganó las elecciones legislativas del domingo 23 de febrero pasado en Alemania, reiteró su rechazo tajante a cualquier tipo de cooperación con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que quedó como segunda fuerza y se ofreció a formar parte del futuro Gobierno, según los pronósticos de las cadenas públicas.

"Tenemos visiones divergentes en política exterior, de seguridad, con respecto a la OTAN. Nos pueden tender la mano todo lo que quieran, pero no caeremos en una política errónea", afirmó Merz en una ronda de la televisión pública con todos los candidatos.

"No voy a cuestionar el legado de 75 años de Unión Democristiana solo por una autodenominada Alternativa para Alemania. Ustedes quieren lo contrario de lo que queremos nosotros", remachó, después de que la candidata ultraderechista, Alice Weidel, repitiese su oferta de formar una coalición.