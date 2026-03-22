Exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. visita la RD

La exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, visitó este fin de semana la República Dominicana, donde agotó una serie de actividades no anunciadas, y se alojó en Punta Cana.

En una visita no anunciada oficialmente, Noem recorrió a media mañana el Aeropuerto Internacional de Punta Cana antes de trasladarse este domingo a Honduras.

Observó de primera mano las instalaciones del recién galardonado aeropuerto privado, el de mayor tráfico de pasajeros en el país y uno de los más importantes en el Caribe.

Noem, recientemente designada como enviada especial de la iniciativa militar "Escudo de las Américas", asumió este nuevo rol luego de ser destituida de su cargo de secretaria del DHS por el presidente Donald Trump a finales de febrero.

Reacciones y encuentros durante la estadía en Punta Cana

Viajeros que se disponían a tomar vuelos a distintos puntos del mundo reaccionaron sorprendidos cuando vieron a la alta funcionaria norteamericana, acompañada de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos. Varios tomaron fotos.

Temprano en la mañana, ambas funcionarias fueron a misa en Punta Cana.

Extraoficialmente se informó que Noem se reunió con funcionarios y empresarios dominicanos y se le ofreció una cena privada en una residencia de la zona.

Desde ayer, Diario Libre intentó confirmar la presencia de Noem en el país con la Embajada de Estados Unidos, desde donde se indicó que "no había ninguna visita oficial por confirmar".