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Abinader aprovechará viaje a París para firmar acuerdo con la OCDE pospuesto desde febrero

El mandatario Abinader participará mañana martes 24 de marzo en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE

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    Abinader aprovechará viaje a París para firmar acuerdo con la OCDE pospuesto desde febrero
    Logo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en una bandera. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader aprovechará su viaje oficial a París, Francia, para concretar la firma de un Memorando de Entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), acuerdo que originalmente estaba pautado para febrero de 2026. El mandatario partió este lunes a esa nación.

    La firma del documento fue pospuesta debido a compromisos previos del secretario general del organismo, Mathias Cormann, lo que llevó a reprogramar el acto en el marco de la agenda internacional del mandatario dominicano en la capital francesa.

    En ese contexto, Abinader participará este martes 24 de marzo en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, escenario que servirá para oficializar el acuerdo entre el país y el organismo internacional.

    La reprogramación fue comunicada mediante una carta dirigida al canciller Roberto Álvarez, en la que se planteó aprovechar eventos de alto nivel organizados por la OCDE durante el año, a los cuales el jefe de Estado dominicano ha sido invitado.

    El viaje del presidente también incluye reuniones bilaterales, entre ellas un encuentro con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, como parte de una agenda centrada en fortalecer las relaciones internacionales y la cooperación institucional.

    Con la firma de este Memorando de Entendimiento, el Gobierno dominicano busca avanzar en una cooperación más estrecha con la OCDE, especialmente en áreas vinculadas a la transparencia, la integridad y el fortalecimiento de las reformas internas.

     
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    Infografía
    Carta de la OCDE dirigida al canciller Roberto Ávarez. (FUENTE EXTERNA)
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