Abren consulado honorario de Ucrania en República Dominicana

La apertura de este consulado no solo marca un hecho histórico en la diplomacia entre ambas naciones. ( FUENTE EXTERNA )

Con una visión firme, sensibilidad diplomática y un compromiso evidente con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la cónsul honorífica Victoria Yakimova encabezó la apertura del Consulado Honorario de Ucrania en la República Dominicana.

El acto fue celebrado en las instalaciones de La Estancia Golf & Country Club, en la provincia La Romana, donde operará esta nueva representación dentro de la plaza perteneciente al complejo.

La apertura de este consulado no solo marca un hecho histórico en la diplomacia entre ambas naciones, sino que también consolida el trabajo, la visión y la determinación de Yakimova.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/whatsapp-image-2026-03-23-at-22030-pm-1-d29af622.jpeg De Izquierda a derecha, el senador de la provincia La Romana, Eduardo Espiritusanto; el embajador de Italia en RD, Sergio Maffettone; diputado de La Romana Carlos de Pérez; vicecónsul por Ucrania en Honduras, César Elvir y su esposa Marianna Malysh; viceconsul de Italia en RD Mauro Sgarzini; ultimo exembajador de Suiza, Hans-Ruedi Bortis. (FUENTE EXTERNA)

En ese mismo contexto, Yakimova expresó un agradecimiento especial a Luis Andrés Olivares por su apoyo y disposición para hacer posible la realización de este importante acto en las instalaciones de La Estancia Golf & Country Club, destacando la importancia de sumar voluntades para fortalecer este tipo de iniciativas diplomáticas.

El vicecónsul de Ucrania en República Dominicana, Anthony Mota, ofreció una intervención que puso en perspectiva la cercanía entre ambos pueblos, destacando que el apoyo ha sido recíproco y que la solidaridad entre naciones se manifiesta en distintos escenarios, reafirmando la importancia de la diplomacia en tiempos de retos globales.

Los invitados

Entre los asistentes estaban:

Carlos Pérez, diputado por La Romana

César Elvir, vicecónsul honorario propuesto por Ucrania en Honduras.

en Honduras. Sergio Maffettone , embajador de Italia en la República Dominicana.

, embajador de Italia en la República Dominicana. Hans-Ruedi Bortis, exembajador de Suiza.

Eduard Espiritusanto , senador por La Romana.

, senador por La Romana. Pablo Reinaldo Ávila, vicealcalde de Higüey.

Pedro Botello, exdiputado por La Romana.

Eduardo Kery, alcalde de La Romana.

El general Kelvin Melo, en representación del Ministerio de Defensa.

En el ámbito económico, se puso de manifiesto el impacto que ha tenido la disminución del flujo de visitantes ucranianos en los últimos años, lo que refuerza la necesidad de reactivar y fortalecer los vínculos turísticos entre ambos países.

Este nuevo consulado se perfila como una herramienta clave para facilitar ese proceso y dinamizar nuevamente la relación bilateral.

El evento también contó con la presencia de la regidora por Santo Domingo Este, Aileen Decamps, así como de Luis Andrés Olivares, presidente de La Estancia Golf Resort, entre otras personalidades del ámbito social y empresarial que se dieron cita en este importante acto.