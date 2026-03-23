Gobierno inicia construcción del Parque Lineal ZooBotánico Moca con inversión de RD$90 millones

El Parque Lineal ZooBotánico Municipal de Moca contará con áreas de esparcimiento y recreación. ( FUENTE EXTERNA )

En un acto encabezado por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, y el alcalde del municipio de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, se dejaron iniciados los trabajos de construcción del Parque Lineal ZooBotánico Municipal de Moca al dar el primer picazo de la obra.

Al ofrecer las palabras centrales, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, en representación del presidente Luis Abinader, enfatizó que esta inversión es una muestra fehaciente del interés del Gobierno en dignificar activos históricos de las provincias para el disfrute de las actuales y futuras generaciones.

"Esta es una obra sumamente importante valorada en este momento y que será valorada por siempre, porque las atracciones que tendrá no existen en la ciudad, por tanto, es una obra importante para estas y las próximas generaciones", expresó el ministro conforme a una nota de prensa.

El alcalde municipal, Miguel Guarocuya Cabral, destacó que la materialización de este proyecto es el resultado del trabajo conjunto, la unidad y la voluntad de diversas instituciones que apuestan a mejorar y contribuir al mejoramiento de espacios públicos preservando el medioambiente.

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Mientras que la presentación técnica estuvo a cargo del ingeniero Miguel Ángel Fernández, quien detalló las características del proyecto, resaltando el diseño vanguardista que integrará la flora autóctona con senderos modernos y áreas de esparcimiento estrictamente compatibles con el ecosistema.

El evento contó con la participación de la gobernadora provincial, Patricia Muñoz, y las diputadas Marleni Jiménez y Shirley López. Además, de representantes del Consejo de Desarrollo de la provincia Espaillat, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE) y el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDEPE).

Detalles del proyecto

Esta obra está siendo ejecutada a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), con el acompañamiento operativo del Ayuntamiento Municipal del municipio Moca, provincia Espaillat, la cual representa el rescate de un espacio emblemático para convertirlo en un referente histórico para la región y el país.

El zoológico de Moca inició sus operaciones en el año 1978 y fue inaugurado el 12 de agosto de 1982. El proyecto busca preservar la memoria colectiva de este municipio que albergó, en su momento, el único zoológico del territorio nacional ubicado fuera de la capital.