Los robos de motocicletas se mantienen casi invariables, pero bajan los de celulares y contadores

Faride Raful (c), ministra de Interior y Policía, en el Palacio de la Policía Nacional este 23 de marzo de 2026. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los robos de motocicletas hasta marzo se han mantenido prácticamente iguales en comparación con el primer trimestre del pasado 2025, con una reducción de solo 75 casos.

En 2025 se registraron 1,089 casos, mientras que en 2026 la cifra se sitúa en 1,014, lo que representa una leve disminución equivalente a un 7 %, según los datos presentados este lunes por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Las cifras presentadas por la Fuerza de Tarea Conjunta sugieren que, en lo que va de año, se han sustraído más de 12 motocicletas cada 24 horas.

En contraste, la sustracción de contadores eléctricos presentó una caída importante. En 2025 se registraron 1,256 denuncias por este delito y en 2026 un total de 700, lo que supone una reducción de 556 casos, equivalente a un 44 %.

Asimismo, los robos de celulares también muestran una reducción significativa interanual, al pasar de 3,757 casos el año pasado a 2,329, para una disminución de 1,428 casos, es decir, un 38 % menos.

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Tasa de homicidios se posiciona en 7.84

Raful informó que en el primer trimestre del año la tasa acumulada de homicidios en República Dominicana se sitúa actualmente en 7.84 por cada 100,000 habitantes.

La cifra representa un ligero aumento respecto a marzo de 2025, cuando se ubicó en 7.79 por cada 100,000 habitantes; sin embargo, es significativamente menor que las registradas en períodos previos: 12.3 en 2023 y 10.6 en 2024.

A la fecha, las autoridades registran 67 homicidios, lo que representa tres casos menos que el año pasado, cinco por debajo de 2024 y 20 menos que en 2023. La ministra explicó que, a nivel territorial, 23 demarcaciones presentan tasas de un solo dígito, seis no registran homicidios y solo dos se mantienen en doble dígito.

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La ministra subrayó que, aunque los avances son significativos, el Gobierno continuará fortaleciendo las estrategias de prevención y operatividad para reducir aún más los niveles de violencia en el país.

Respuesta a la oposición

Faride Raful respondió a las denuncias de la oposición, encabezadas por el partido Fuerza del Pueblo, que sostiene que el Gobierno altera las estadísticas de seguridad ciudadana y mantiene en el olvido cientos de destacamentos policiales.

"No tenemos nada que ocultar y mucho menos para jugar con la tragedia o el dolor de familias dominicanas que enterraron a esas personas que tienen nombres y apellidos y que son más que una estadística", dijo.

En el caso de las estadísticas de homicidios, resaltó que por primera vez en República Dominicana se han establecido protocolos para unificar e interoperar los datos de las instituciones estatales, desde el levantamiento de cadáver hasta la consolidación estadística.

Agregó que este nuevo protocolo ha permitido desarrollar una tasa de homicidios única y unificada, eliminando diferencias entre los reportes de las distintas entidades.

Por otro lado, sobre el abandono de los destacamentos, la ministra señaló: "lo primero es que no sé cuántas estaciones de policía arreglaron ellos, ni tampoco entiendo cuántas conectaron en los años que gobernaron la República Dominicana. Yo sí sé que en este momento, con este proceso de reforma, lo primero que se hizo fue un diagnóstico para determinar cuáles estaciones de policía necesitaban ser intervenidas; en ese diagnóstico salieron que 500 tenían que ser intervenidasa".

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