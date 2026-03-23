Migración canceló a 263 empleados y aumentó su nómina un 50 % el año pasado

La Dirección General de Migración (DGM) informó que desvinculó a 263 empleados entre 2025 y lo que va de 2026, tras comprobar su participación en acciones que violan las normas institucionales, en el marco de un proceso más amplio de depuración y fortalecimiento operativo.

Las cancelaciones son resultado de 980 procesos de investigación administrativa realizados por la Dirección de Asuntos Internos. Además, la institución mantiene 185 casos bajo investigación activa, mientras que otros 244 empleados fueron amonestados, 66 suspendidos y 123 trasladados como parte de medidas disciplinarias.

La DGM sostuvo en una nota de prensa que estas acciones responden a una política de "cero tolerancia" frente a las malas prácticas, bajo criterios de debido proceso y en cumplimiento de la Ley 285-04 y las normativas del Ministerio de Administración Pública.

Este proceso de depuración se produce en un contexto en el que la institución ha detectado altos niveles de irregularidades vinculadas a servicios migratorios.

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Solo en el último año, el Departamento de Investigaciones procesó 7,050 casos de fraude documental, 4,400 de suplantación de identidad, 850 relacionados con procesos migratorios y 185 intentos de violación de impedimentos sustentados en órdenes judiciales.

De manera paralela a la depuración interna, la DGM ha registrado un crecimiento significativo en su nómina operativa. Entre enero y diciembre de 2025, la cantidad de empleados pasó de aproximadamente 2,355 a más de 3,600, lo que representa un incremento cercano al 50 %.

Explicó que aumento se ha concentrado principalmente en áreas clave para el control migratorio. Entre los cargos con mayor expansión se encuentran los inspectores de control migratorio, desplegados en aeropuertos internacionales como Las Américas (AILA), Punta Cana y el Cibao, así como en puertos como Haina y puntos fronterizos estratégicos como Dajabón, Jimaní y Elías Piña.

Asimismo, se ha fortalecido el cuerpo de agentes migratorios, especialmente en el Departamento de Interdicción Migratoria, con presencia en zonas de alta actividad como Bávaro, Santiago, Barahona, San Cristóbal y La Vega. A esto se suma el crecimiento del personal auxiliar, destinado a labores administrativas y de atención al ciudadano.

Refuerzo del control y la interdicción

La institución indicó que la expansión del personal responde a una estrategia institucional orientada a reforzar la vigilancia en puntos críticos del territorio, tanto en la frontera terrestre como en terminales aéreas y marítimas.

Según la DGM, el objetivo es fortalecer la capacidad operativa para enfrentar fenómenos como la migración irregular, el fraude documental y la suplantación de identidad, al tiempo que se mantiene un sistema de supervisión interna más riguroso.