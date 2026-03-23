El Gobierno lanza certificación de inspección vehicular digital desde este lunes

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto al director de la Policía Nacional, Andrés Cruz Cruz, en la rueda de prensa de la Mesa de Seguridad Ciudadana, este lunes 23 de marzo de 2026. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

A partir de este lunes, la población podrá gestionar la certificación de inspección vehicular del Plan Piloto de forma digital. El Ministerio de Interior y Policía anunció hoy la implementación de un nuevo sistema para automatizar, eficientizar y tener mayor control en el proceso de verificación.

La ministra Faride Raful informó que el trámite dejará de realizarse de forma presencial mediante intermediarios y pasará a gestionarse completamente en línea, a través del portal de servicios de la Policía Nacional.

Proceso de certificación vehicular en línea

El director de Tecnología de la Policía Nacional, Juan Gautreaux, explicó que el proceso se realizará mediante una plataforma web que tendrá habilitada la institución. Este sistema no suplanta la verificación física que debe realizarse a los vehículos en el Centro Nacional de Retención de Vehículos (Cenarve), ubicado en la Circunvalación de Santo Domingo, en La Cuaba, municipio Pedro Brand.

Durante la primera fase, solo se aceptarán pagos con tarjetas de crédito o débito; posteriormente, se prevé ampliar las modalidades de saldo del impuesto correspondiente también en efectivo, a través del Banreservas.

Mediante la plataforma, se cargarán los documentos y se seleccionará la cita para visitar el centro de inspección, donde los peritos inspectores realizarán el proceso correspondiente.

"Al terminar ese proceso de inspección, el ciudadano recibirá en su correo electrónico la certificación de manera automática. Es decir, que ese trámite y ese contacto que se hacía anteriormente va a ser eliminado para brindar más transparencia a la sociedad", dijo el general.

Una vez completado el proceso en el centro de inspección, el usuario recibirá la certificación directamente en su correo electrónico.

Las autoridades destacaron que este cambio busca evitar irregularidades y ofrecer un servicio más ágil, seguro y confiable para los propietarios de vehículos en el país.

Este martes, a las 11:00 de la mañana, en el Palacio de la Policía Nacional se ofrecerá una rueda de prensa para informar los detalles de su funcionamiento.

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