Inicia licitación para mejorar margen del río Ozama en Santo Domingo Este

Vista de las lilas amontonadas en el puente Flotante, que une al Distrito Nacional con Santo Domingo Este. ( ARCHIVO )

La Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), adscrita al Ministerio de la Presidencia, anunció la licitación del inicio de la segunda etapa del Proyecto de Recuperación del Margen Oriental del río Ozama en el barrio Las Lilas, Santo Domingo Este.

Esta fase contempla la protección del borde del río y la estabilización de suelos, sentando las bases para un proceso integral que transformará la ribera en un espacio seguro, ambientalmente sostenible y digno para sus comunidades.

El proyecto para la Recuperación de la Margen Oriental del Río Ozama Las Lilas contempla un conjunto de intervenciones orientadas a la mejora integral del entorno urbano, incluyendo la adecuación de espacios, el fortalecimiento de infraestructuras existentes y la incorporación de elementos que contribuyan a la funcionalidad y uso del área, en línea con la misión de URBE de intervenir asentamientos humanos en zonas vulnerables.

Con ello se busca contribuir al saneamiento del Ozama y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes, reafirmando el compromiso del Gobierno con la recuperación física, urbana y ambiental de las márgenes de los ríos Ozama e Isabela.

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Proceso de licitación y presentación de propuestas

Los interesados en retirar el pliego de condiciones deberán descargarlo de la página web de la institución www.urbe.gob.do o del Portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) www.comprasdominicana.gov.do.

Las propuestas para este proyecto serán recibidas en sobres sellados el día 12 de mayo del presente año en horario de 8:00 am hasta las 10 am, en formato físico en el Departamento de Compras y Contrataciones de URBE o en línea a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).