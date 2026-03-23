Violencia de género sacude el GSD: dos feminicidios y un intento de muerte en 24 horas

Este lunes Aleny Pineda, de 42 años, murió calcinada en su apartamento, tras un ataque de su expareja, Yelin Manolin Félix Vargas, de 47 años. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Una ola de violencia de género continúa golpeando a la República Dominicana, especialmente a demarcaciones como el Gran Santo Domingo, donde en las últimas 24 horas se han registrado dos feminicidios y un intento de muerte contra una mujer, que han dejado tristeza y desolación entre sus seres queridos.

Una de las víctimas fue la joven Randielis Michel Rudecindo, de 20 años, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza en el sector Los Guaricanos, luego de ser atacada por su expareja, Ziel Gulbert La Force, de nacionalidad estadounidense, quien aún permanece prófugo.

Según un informe policial, el hecho ocurrió el domingo cuando la joven se dirigía a un colmado acompañada de otra persona.

En ese momento, el agresor, que transitaba por la zona en un vehículo, la interceptó y, tras una discusión, sacó un arma de fuego y le disparó, provocándole la muerte, para luego huir con rumbo desconocido.

Tras el hecho, las autoridades activaron controles migratorios en aeropuertos, puertos y zonas fronterizas para impedir la salida del país del sospechoso.

Tiroteo en Cinema Centro Malecón

Durante la mañana del domingo también se registró un intento de feminicidio en Cinema Centro Malecón, cuando un agente de seguridad privado, presuntamente en estado de ebriedad, trató de atacar a una colaboradora del establecimiento mientras el lugar estaba cerrado al público.

La intervención de la Policía Nacional evitó un desenlace fatal, aunque se produjo un enfrentamiento armado en el que murió el agresor Santos Pimentel Lebrón y resultó herido el raso Daniel Andújar Pérez, de 22 años. Horas después, el uniformado falleció mientras recibía asistencia médica en el quirófano del Hospital General Docente de la Policía Nacional.

Luto en Maquiteria

La escalada de violencia se extendió hasta Santo Domingo Este, donde la mañana de este lunes Aleny Pineda, de 42 años, murió calcinada en su apartamento, tras un aparente ataque de su expareja, Yelin Manolin Félix Vargas, de 47 años, a quien previamente le había interpuesto una orden de alejamiento por episodios de agresión anteriores.

Félix Vargas se encuentra detenido, mientras las autoridades investigan si antes del incendio hubo un disparo que también podría haber acabado con la vida de la mujer.

Aleny Pineda dejó en la orfandad a dos hijas, de 11 y 20 años.

Gran preocupación

Aunque en su sexto discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader destacó los avances del país en materia de prevención de violencia contra las mujeres, el número de féminas que continúan siendo víctimas de agresiones sigue siendo alarmante.

Solo en los primeros dos meses del presente año, la Fundación Vida sin Violencia contabilizó al menos 18 muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, lo que representa un aumento del 200 % frente a los seis casos registrados en el mismo período del 2025.