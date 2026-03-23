La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció este lunes que las incautaciones de drogas realizadas por las autoridades dominicanas en lo que va de año ascienden a 7,020 kilogramos y que si suman la cantidad de sustancias controladas decomisadas mediante cooperación internacional, la cifra asciende a 8,620 kilogramos.

Pese a que falta una semana para el cierre del mes de marzo, la cantidad de droga decomisada hasta el momento supera la incautada en actividades de interdicción durante el primer trimestre de 2025, cuando se incautaron 5,521.63 kilogramos, para un aumento del 56.11 % en comparación con el consolidado internacional.

Aun si se compara solo con la cantidad de incautaciones realizadas por las autoridades dominicanas (DNCD, Armada de la República Dominicana, Ejército, Fuerza Aérea, Procuraduría, entre otras), representa un aumento del 27.14 %.

"Nosotros esperamos que estas cifras sigan dando números contundentes para decirle al crimen organizado transnacional que en la República Dominicana no pasarán", indicó este lunes el director de Comunicaciones y vocero de la institución, Carlos Devers.

Esta cifra es la más alta registrada para el primer trimestre de los últimos cuatro años (2023-2026):

2023: 3,646.08

2024: 6,891.21

2025: 5,521.63

La mayor cantidad de sustancias incautadas en este año ha sido cocaína, al igual que en años anteriores. Este cómputo preliminar también incluye los decomisos de sustancias como marihuana, crack, opioides, entre otros.

Decomiso en Barahona

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/whatsapp-image-2026-03-23-at-13714-pm-c3aed885.jpeg 564 paquetes de presunta cocaína, incautados frente a las costas de la provincia Barahona el 22 de marzo de 2026. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Devers ofreció estas declaraciones en una rueda de prensa en la institución, donde se informó que un cargamento de 13 sacos con 564 paquetes de presunta cocaína fue incautado frente a las costas de la provincia Barahona, tras una persecución que se extendió por varias horas.

En la intervención fueron arrestados cinco hombres y se ocupó una embarcación de 23 pies de eslora, con un motor fuera de borda de 60 caballos de fuerza, una pistola con su cargador, varias cápsulas, entre otras evidencias.

Los detenidos fueron identificados como Francis Ferreras, Daniel Martínez, Henry Pérez, Soniel Pérez Samboy y Vidal Morfi.

De acuerdo con el informe de la DNCD, las autoridades montaron un amplio despliegue marítimo, aéreo y terrestre para interceptar a los tripulantes de una lancha rápida que, según los informes, se movilizaban con el alijo hacia las costas dominicanas.

Asimismo, los ocupantes de la embarcación intentaron evadir a las autoridades acelerando la marcha, lanzando parte de la droga al mar y encallaron en las costas de la playa San Rafael. Esto provocó un amplio despliegue de unidades de reacción para asegurar todo el litoral.

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