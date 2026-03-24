Pasajero intentó ingresar al país 350 mil dólares por el Aeropuerto del Cibao

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó en la tarde de este martes que fueron detectados 350,352 dólares que un pasajero trató de introducir al país sin declarar a través del Aeropuerto Internacional del Cibao.

En el país solo está permitido ingresar 10 mil dólares sin declarar.

De acuerdo a una nota de prensa de la institución, ese monto equivale a unos 20,9 millones de pesos, a la tasa de cambio actual. La entidad no precisa si hay detenidos por el hecho.

La detección fue llevada a cabo por miembros de la DGA cuando los equipos de inspección revisaban las maletas y se percataron de “una irregularidad en uno de los equipajes de dicho pasajero”, mediante rayos X.

Investigación en curso

A raíz de este hallazgo, tanto el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA) y otros organismos de seguridad del Estado, investigan el incidente para determinar responsabilidades y agotar los procedimientos que establece la ley, conforme indica la nota.

La dirección reafirmó su compromiso con la vigilancia y control del flujo de mercancías y valores en los puntos en todos los puertos y aeropuertos del país.