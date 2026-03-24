Pasajero intentó ingresar al país 350 mil dólares por el Aeropuerto del Cibao
La suma equivale a 20.9 millones de pesos a la tasa actual
La Dirección General de Aduanas (DGA) informó en la tarde de este martes que fueron detectados 350,352 dólares que un pasajero trató de introducir al país sin declarar a través del Aeropuerto Internacional del Cibao.
En el país solo está permitido ingresar 10 mil dólares sin declarar.
De acuerdo a una nota de prensa de la institución, ese monto equivale a unos 20,9 millones de pesos, a la tasa de cambio actual. La entidad no precisa si hay detenidos por el hecho.
- La detección fue llevada a cabo por miembros de la DGA cuando los equipos de inspección revisaban las maletas y se percataron de “una irregularidad en uno de los equipajes de dicho pasajero”, mediante rayos X.
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Investigación en curso
A raíz de este hallazgo, tanto el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA) y otros organismos de seguridad del Estado, investigan el incidente para determinar responsabilidades y agotar los procedimientos que establece la ley, conforme indica la nota.
La dirección reafirmó su compromiso con la vigilancia y control del flujo de mercancías y valores en los puntos en todos los puertos y aeropuertos del país.