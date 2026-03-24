El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, emitió este martes un mensaje a la ciudadanía en el que hizo un llamado previo a Semana Santa a la austeridad y la prudencia, especialmente a los funcionarios en el manejo del gasto público.

En su mensaje publicado a través de su cuenta de X, Castro Marte destacó que el asueto de la Semana Mayor debería ser un momento de recogimiento y reflexión, más allá del bullicio y el espíritu festivo que caracteriza la temporada para muchos.

Guerra en Medio Oriente

El religioso instó a la clase política y a funcionarios del gobierno a ser cautos y vigilantes con los recursos del Estado, subrayando que la prudencia en el gasto es clave ante el contexto internacional, marcado por la guerra en Medio Oriente, que amenaza "con escalar y alterar el orden y la economía mundial".

"Hago un llamado al comedimiento, a la austeridad y a la prudencia; especialmente a la clase política y al funcionariado del gobierno, a ser cautos, austeros y vigilantes del gasto público", escribió en su mensaje.

A la ciudadanía, Castro Marte recomendó aprovechar estos días para visitar templos y participar en retiros espirituales, permanecer en casa con familiares o visitar a seres queridos, promoviendo así una Semana Santa de meditación sobre la vida, ministerio, pasión y resurrección de Cristo.