×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Obispo Castro Marte
Obispo Castro Marte

VIDEO | Castro Marte llama a los funcionarios a ser "cautos, austeros y vigilantes del gasto público"

El obispo de la Altagracia invita a vivir la Semana Santa con recogimiento y reflexión, más allá del bullicio festivo

    El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, emitió este martes un mensaje a la ciudadanía en el que hizo un llamado previo a Semana Santa a la austeridad y la prudencia, especialmente a los funcionarios en el manejo del gasto público.

    En su mensaje publicado a través de su cuenta de X, Castro Marte destacó que el asueto de la Semana Mayor debería ser un momento de recogimiento y reflexión, más allá del bullicio y el espíritu festivo que caracteriza la temporada para muchos.

    Guerra en Medio Oriente

    El religioso instó a la clase política y a funcionarios del gobierno a ser cautos y vigilantes con los recursos del Estado, subrayando que la prudencia en el gasto es clave ante el contexto internacional, marcado por la guerra en Medio Oriente, que amenaza "con escalar y alterar el orden y la economía mundial".

    RELACIONADAS
    • "Hago un llamado al comedimiento, a la austeridad y a la prudencia; especialmente a la clase política y al funcionariado del gobierno, a ser cautos, austeros y vigilantes del gasto público", escribió en su mensaje.

    A la ciudadanía, Castro Marte recomendó aprovechar estos días para visitar templos y participar en retiros espirituales, permanecer en casa con familiares o visitar a seres queridos, promoviendo así una Semana Santa de meditación sobre la vida, ministerio, pasión y resurrección de Cristo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.