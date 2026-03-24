Adiós a las filas: agenda en línea tu cita para certificación de vehículos en el Plan Piloto

Ahora podrás agendar en línea la cita para obtener la certificación que confirma que el vehículo no tiene inconvenientes legales, un trámite que antes solo se realizaba de manera presencial. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

Si vas a comprar o vender un vehículo de motor, ahora podrás agendar en línea la cita para obtener la certificación que confirma que el vehículo no tiene inconvenientes legales, un trámite que antes solo se realizaba de manera presencial.

Con el nuevo sistema digital, las autoridades prevén garantizar un proceso más eficiente y transparente para los ciudadanos, con el objetivo de evitar alteraciones e irregularidades.

La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien, durante la rueda de prensa de la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, explicó que esta modalidad permitirá eliminar intermediarios, facilitar el acceso al servicio y que los propietarios gestionen el agendamiento directamente a través de la plataforma.

¿A quién va dirigido el servicio?

A todos los ciudadanos que deseen obtener una certificación de que su vehículo de motor no tiene inconvenientes legales ante la Policía Nacional.

¿Cómo puedo realizar la cita?

El director de Tecnología de la Policía Nacional, Juan Gautreaux, explicó que el proceso se realizará mediante la nueva plataforma web (servicios.pn.gob.do) habilitada por la institución.

¿Cuál es el horario para acceder al servicio?

Las solicitudes podrán realizarse a cualquier hora, todos los días de la semana; sin embargo, serán procesadas por la Policía Nacional en horario laborable.

¿Cuáles son los requisitos para hacer el proceso?

Al ingresar a la plataforma, solo necesitas tener a mano tu cédula de identidad o pasaporte del propietario del vehículo, así como la matrícula.

¿Es necesario llevar el vehículo al Plan Piloto?

Sí, y es que una vez sea agendada la cita, los vehículos deberán ser llevados al Centro Nacional de Retención de Vehículos (Cenarve), ubicado en la avenida Circunvalación de Santo Domingo en La Cuaba, municipio Pedro Brand.

¿La plataforma permitirá pagos en línea?

Sí, de hecho, durante la primera fase, solo se aceptarán pagos con tarjetas de crédito o débito. Posteriormente, se habilitarán otras modalidades de pago para los impuestos correspondientes, a través de las oficinas del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas).

¿Cuál es el costo del servicio?

El proceso de certificación digital tiene un costo de RD$100.

¿Cómo recibiré la certificación?

Luego de realizar el pago, el ciudadano recibirá automáticamente la certificación en su correo electrónico. De esta forma, se elimina el trámite presencial que se realizaba anteriormente.

¿Cómo realizar el proceso en línea?

Para completar la solicitud, debes seguir estos pasos:

Presionar el botón " obtener el servicio ".

". Completar la información solicitada.

Registrarte en el Portal de Servicios Públicos en Línea. Si ya estás registrado, solo debes iniciar sesión con tu usuario y contraseña para continuar.

Mayor facilidad para la ciudadanía

A través de la plataforma digital (servicios.pn.gob.do), también se podrán realizar en línea otros procesos, como la certificación de pérdida de matrículas y placas, el cambio de color, el traspaso de vehículos y el permiso para cruce fronterizo hacia Haití por los puntos de Jimaní, Dajabón, Pedernales o Elías Piña.