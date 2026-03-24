Comunitarios recorren calles de Santiago en rechazo a exploración minera en Cordillera Septentrional

Los manifestantes en Santiago advierten sobre el impacto negativo de la exploración minera en comunidades rurales. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Representantes de decenas de organizaciones sociales, comunitarias, religiosas y ambientales realizaron este martes un nuevo recorrido por distintas calles del Centro Histórico de Santiago para reiterar su rechazo a la exploración minera en la Cordillera Septentrional.

La movilización se inició en las inmediaciones del Monumento a los Héroes de la Restauración, desde donde los manifestantes caminaron portando pancartas y entonando consignas alusivas a la demanda.

Durante el trayecto, insistieron en que la protección de las fuentes acuíferas debe prevalecer sobre cualquier otro interés.

En ese sentido, el sacerdote católico Ramón Ramos, conocido como el padre Nino, aseguró que el oro "no es indispensable".

Sostuvo que el agua es esencial para la vida humana, la producción agrícola y los ecosistemas.

Recordó que la Constitución dominicana establece en su artículo 15 que el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso.

Asimismo, citó el artículo 67 de la Carta Magna, que obliga al Estado a prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Durante la manifestación, los convocantes denunciaron la existencia de varias concesiones de exploración minera que, según afirmaron, podrían derivar en explotación futura. Entre ellas mencionaron los proyectos Hoyaso II, Lluvia de Oro y Monte Hoyazo.

Los organizadores advirtieron que las actividades extractivas afectarían a 118 comunidades rurales de los municipios Altamira, Imbert y Guananico, lo que, aseguran, provocaría daños ambientales, desplazamientos y pérdidas en la producción agrícola.

Oposición a la Autopista del Ámbar

Durante la jornada, el movimiento también expresó su oposición a la construcción de la denominada Autopista del Ámbar, al considerar que atravesaría la cordillera de sur a norte, impactando bosques, suelos productivos, comunidades y fuentes de agua.

Advirtieron que mantendrán su rechazo hasta que el Ministerio de Energía y Minas emita una resolución formal que garantice que no se permitirá la explotación minera en la zona.

Además, solicitaron al Congreso Nacional declarar la Cordillera Septentrional como Patrimonio Natural Nacional libre de minería y de toda actividad extractiva del subsuelo.

La manifestación provocó un fuerte congestionamiento del tránsito en la ciudad mientras se desarrollaba la marcha, la cual estuvo escoltada por agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).