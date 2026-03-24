EE. UU. oficializa retiro de aviones de territorio dominicano tras operación antidrogas en el Caribe

Avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), durante el despliegue de aeronaves que participaron en operaciones de apoyo logístico y combate al narcotráfico en el Caribe, en coordinación con autoridades dominicanas. ( FUENTE EXTERNA )

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que el pasado 21 de marzo de 2026 concluyó el apoyo de aeronaves militares estadounidenses desplegadas en la República Dominicana como parte de operaciones multinacionales contra el tráfico ilícito en el Caribe.

En un comunicado difundido en redes oficiales, el organismo indicó que tripulaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos finalizaron su participación en misiones vinculadas a la seguridad regional, incluyendo la operación Southern Spear, enfocada en el combate al narcotráfico.

Durante el despliegue, los aviones KC-135 Stratotanker brindaron apoyo de reabastecimiento en vuelo, mientras que los C-130 Hércules fueron utilizados para operaciones logísticas y de transporte, según detalló el Comando Sur.

A look at the @usairforce aircraft and crews who recently concluded supporting multinational counter-illicit trafficking efforts and @DeptofWar missions in the Caribbean in the Dominican Republic, including #OpSouthernSpear. Deployed KC-135 Stratotankers provided critical... pic.twitter.com/LigbpZJeIG — U.S. Southern Command (@Southcom) March 21, 2026

La misión se desarrolló en coordinación con autoridades dominicanas y otros países de la región, en el marco de esfuerzos conjuntos para enfrentar el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas en el Caribe.

La confirmación de la salida de estas aeronaves se produce semanas después de que se apreciara el retiro progresivo del contingente militar estadounidense que operaba desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), donde, al igual que a la Base Aérea de San Isidro, llegaron en diciembre de 2025.

Lanza del Sur

Ese despliegue formó parte de la denominada Operación Lanza del Sur, anunciada como una misión temporal de apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico.

Datos vinculados a la operación indican que desde su inicio se han destruido decenas de embarcaciones asociadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, en coordinación con fuerzas de distintos países.

El Comando Sur reiteró que la República Dominicana es un socio clave en los esfuerzos de seguridad del hemisferio occidental, en un contexto marcado por la cooperación regional frente a amenazas como el narcotráfico y otras actividades ilícitas.