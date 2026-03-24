Empresarias del programa EMPRO impulsan crecimiento económico y generación de empleo en RD

Unas 49 empresarias concluyeron el programa EMPRO con formación especializada y una semana presencial en Costa Rica. ( FUENTE EXTERNA )

El programa Empresarias Progresando (EMPRO), implementado en República Dominicana por INCAE Business School, demuestra resultados contundentes en el fortalecimiento de empresas lideradas por mujeres, según la medición de impacto realizada seis meses después de la finalización del proceso formativo.

De un total de 532 aplicaciones recibidas, 49 empresarias concluyeron el programa, luego de un proceso que incluyó nivelación, formación especializada y una semana presencial en Costa Rica.

Los resultados reflejan avances significativos en crecimiento empresarial, generación de empleo, adopción de herramientas digitales y acceso a financiamiento, refiere una nota de prensa.

"Este programa demuestra que invertir en el liderazgo empresarial femenino no es solo una decisión socialmente responsable, sino una apuesta clara por la competitividad del país", señaló Gabriela Lucke, directora del Centro de Impacto de INCAE.

El programa Empresarias Progresando, implementado por INCAE Business School a través de su Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible, con el apoyo de Mastercard Strive, iniciativa del Centro Mastercard para el Crecimiento Inclusivo, la Fundación PriceSmart y el Banco BHD, se ha consolidado como una iniciativa de alto impacto para fortalecer los negocios liderados por mujeres, promover la inclusión financiera, generar empleo y contribuir al desarrollo económico sostenible de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/a947f737-918b-43f3-89e5-43fde7e48cef-ebd98d17.jpg Los resultados reflejan avances significativos en crecimiento empresarial de las mujeres. (FUENTE EXTERNA)

"Esta alianza se alinea plenamente con nuestra visión y estrategia de impulsar el crecimiento de las microempresarias en la región, reconociéndolas como un motor clave de resiliencia y crecimiento financiero", señaló Jonathan Fantini-Porter, vicepresidente senior del Mastercard Center for Inclusive Growth.

Impacto económico y empresarial

De acuerdo con la información, las ventas mensuales promedio de las empresas participantes prácticamente se triplicaron, y 27 de 45 empresarias reportaron incrementos sostenidos en sus ventas promedio mensuales.

El empleo aumentó en 80%, con la creación de 450 nuevos puestos de trabajo, casi duplicando la planilla total de las empresas participantes.

en 80%, con la creación de de trabajo, casi duplicando la planilla total de las empresas participantes. El 82% de las empresarias desarrolló nuevas oportunidades de negocio, principalmente mediante la creación de nuevos productos y servicios .

"Fundación PriceSmart está convencida de que invertir en el talento y liderazgo de las mujeres empresarias genera un efecto multiplicador en sus comunidades. Este programa no solo transformó negocios, sino que también empoderó a las mujeres dominicanas y les dio oportunidades de generar impacto en la sociedad a su alrededor", comentó Angela Venza, directora ejecutiva de Fundación PriceSmart.

Transformación digital

Al inicio del programa, el 22% de las empresarias no utilizaba herramientas digitales para la gestión de sus operaciones. Al finalizar, el 100% implementó soluciones digitales, fortaleciendo la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

Acceso a financiamiento

El 69% de las empresarias accedió a algún tipo de financiamiento, combinando fuentes formales, alternativas e inversiones externas.

El 47% obtuvo préstamos bancarios y, de este grupo, el 76% accedió a financiamiento a través del Banco BHD.

"Estamos muy satisfechos con el alcance que ha tenido esta primera edición del programa EMPRO en República Dominicana. En temas de acceso al financiamiento: un 38 % de las participantes mejoraron el manejo de sus finanzas y el score financiero promedio pasando de B hasta A. Asimismo el 22 % de las participantes aumentó el uso de los canales digitales para el manejo de sus transacciones y finanzas en general", comentó Adrian Guzmán, vicepresidente sénior de Red de Sucursales del Banco BHD.

Acerca de INCAE

INCAE es una escuela de negocios líder en América Latina, fundada en 1964 por Harvard Business School. Su misión es promover activamente el desarrollo integral de los países a los que sirve, formando líderes para sectores clave, mejorando sus prácticas, actitudes y valores mediante fomentar la investigación, la enseñanza y la difusión de conceptos y técnicas modernas de gestión.

La escuela es pionera en la región en liderazgo estratégico, inclusivo y sostenible, con la promoción de la diversidad como prioridad, a través de su Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible (CELIS).