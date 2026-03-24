Muerto en tiroteo de Gualey era buscado por la Policía por dos homicidios

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, ofrece detalles del hecho en la sede de la institución. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

La Policía Nacional ofreció este martes detalles sobre la muerte a tiros de un hombre en el sector Gualey, en el Distrito Nacional, quien era activamente buscado por su presunta implicación en varios hechos delictivos, incluyendo dos homicidios.

El fallecido fue identificado como Johansel de los Santos, alias "el Feo", quien perdió la vida la madrugada del lunes durante un incidente armado registrado en la calle Interior H de esa barriada.

De acuerdo con el vocero policial, Diego Pesqueira, en la escena fue ocupada una pistola semiautomática con dos cargadores y varias municiones, la cual habría sido utilizada durante el tiroteo. Asimismo, indicó que se levantaron evidencias materiales y se documentaron daños ocasionados a varios vehículos que se encontraban en el lugar.

Las autoridades señalaron que De los Santos era requerido por la justicia por su presunta participación en al menos dos homicidios, mientras que el presunto autor del hecho, identificado como Jorge Roberto Cascabeli Henríquez, alias "Bigote", fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

En el incidente también resultaron heridas dos personas, quienes reciben atenciones médicas en un centro de salud.

El tiroteo

Imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran el momento en que varias personas compartían en la vía pública, cuando se originó un intercambio de disparos entre el hoy occiso y su agresor, sin que hasta el momento se haya establecido la causa que provocó el enfrentamiento.

Testigos relataron que la situación pasó de la calma al caos en cuestión de segundos, lo que obligó a residentes a resguardarse en sus viviendas para evitar ser alcanzados por los disparos.

El hecho ha generado preocupación entre los comunitarios, quienes se han mostrado reacios a ofrecer declaraciones, mientras la Policía mantiene presencia en la zona y profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.