Semana Santa 2026: prohíben venta de bebidas alcohólicas durante el Viernes Santos

La resolución plantea que durante las veinticuatro (24) horas del Viernes Santo no se podrá comercializar bebidas alcohólicas. ( FUENTE EXTERNA )

El expendio de bebidas alcohólicas durante el asueto de Semana Santa está prohibido durante el Viernes Santo, 3 de abril, así lo informó el Ministerio de Interior y Policía (MIP) a través de sus medios digitales.

La medida está contenida en el artículo 2 de la resolución núm. MIP-RR-0001-2026, referente a medidas preventivas relacionadas con la conmemoración de la Semana Santa 2026.

La resolución plantea que durante las veinticuatro (24) horas del Viernes Santo no se podrá comercializar bebidas alcohólicas.

La institución instruyó a la Policía Nacional y a la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) a que velen por el cumplimiento de la disposición.

Restricciones a eventos y estructuras en espacios públicos

Así mismo, el MIP prohibió las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos, balnearios y zonas aledañas.

El mandato también prohíbe la instalación de "estructuras temporales" en los espacios antes señalados, como parte de las acciones para reforzar el control y la seguridad durante el período festivo.