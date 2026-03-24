Semana Santa 2026: prohíben venta de bebidas alcohólicas durante el Viernes Santos
Interior y Policía también dispuso la restricción de fiestas masivas en playas y ríos para garantizar un ambiente seguro durante el asueto
El expendio de bebidas alcohólicas durante el asueto de Semana Santa está prohibido durante el Viernes Santo, 3 de abril, así lo informó el Ministerio de Interior y Policía (MIP) a través de sus medios digitales.
La medida está contenida en el artículo 2 de la resolución núm. MIP-RR-0001-2026, referente a medidas preventivas relacionadas con la conmemoración de la Semana Santa 2026.
La resolución plantea que durante las veinticuatro (24) horas del Viernes Santo no se podrá comercializar bebidas alcohólicas.
- La institución instruyó a la Policía Nacional y a la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) a que velen por el cumplimiento de la disposición.
Restricciones a eventos y estructuras en espacios públicos
Así mismo, el MIP prohibió las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos, balnearios y zonas aledañas.
El mandato también prohíbe la instalación de "estructuras temporales" en los espacios antes señalados, como parte de las acciones para reforzar el control y la seguridad durante el período festivo.