Interior y Policía prohíbe fiestas masivas durante toda la Semana Santa
También prohibió la venta de alcohol el Viernes Santos
La medida será aplicada desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril en playas, ríos, arroyo y balnearios
El Ministerio de Interior y Policía (MIP) prohibió las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos, balnearios y zonas aledañas durante el asueto de la Semana Santa 2026. El asueto mueve a miles de familias tanto en el interior del país como en la capital con fines de esparcimiento y la medida busca evitar hechos lamentables.
La medida está contenida en la resolución MIP-RR-0001-2026, dada a conocer la tarde de este martes, y será aplicada desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril.
La disposición también prohíbe la instalación de "estructuras temporales" en los espacios antes señalados, como parte de las acciones para reforzar el control y la seguridad durante el período festivo.
Prohibición bebidas alcohólicas
Asimismo, el MIP estableció la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo, el 3 de abril.
Instituciones a cargo
La institución instruyó a la Policía Nacional y a la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) a garantizar el cumplimiento de la medida, así como a tomar las acciones pertinentes conforme a la ley.
De igual manera, ordenó remitir la resolución a la Dirección de Comunicaciones y a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública para su publicación y difusión.