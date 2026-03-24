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semana santa 2026
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Interior y Policía prohíbe fiestas masivas durante toda la Semana Santa

También prohibió la venta de alcohol el Viernes Santos

La medida será aplicada desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril en playas, ríos, arroyo y balnearios

  • Braylin Paredes - Facebook
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Interior y Policía prohíbe fiestas masivas durante toda la Semana Santa
La medida está contenida en la resolución MIP-RR-0001-2026, dada a conocer la tarde de este martes, y será aplicada desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) prohibió las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos, balnearios y zonas aledañas durante el asueto de la Semana Santa 2026. El asueto mueve a miles de familias tanto en el interior del país como en la capital con fines de esparcimiento y la medida busca evitar hechos lamentables.

La medida está contenida en la resolución MIP-RR-0001-2026, dada a conocer la tarde de este martes, y será aplicada desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

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Infografía
(FUENTE EXTERNA)
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Infografía
(FUENTE EXTERNA)

    La disposición también prohíbe la instalación de "estructuras temporales" en los espacios antes señalados, como parte de las acciones para reforzar el control y la seguridad durante el período festivo. 

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    Prohibición  bebidas alcohólicas 

    Asimismo, el MIP estableció la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo, el 3 de abril.

    Instituciones a cargo

    La institución instruyó a la Policía Nacional y a la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) a garantizar el cumplimiento de la medida, así como a tomar las acciones pertinentes conforme a la ley. 

    De igual manera, ordenó remitir la resolución a la Dirección de Comunicaciones y a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública para su publicación y difusión.

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    Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.