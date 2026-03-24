Interior y Policía prohíbe fiestas masivas durante toda la Semana Santa

La medida está contenida en la resolución MIP-RR-0001-2026, dada a conocer la tarde de este martes, y será aplicada desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) prohibió las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos, balnearios y zonas aledañas durante el asueto de la Semana Santa 2026. El asueto mueve a miles de familias tanto en el interior del país como en la capital con fines de esparcimiento y la medida busca evitar hechos lamentables.

La medida está contenida en la resolución MIP-RR-0001-2026, dada a conocer la tarde de este martes, y será aplicada desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-170146-e8d8d5d8.jpeg (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-170147-eb239b04.jpeg (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La disposición también prohíbe la instalación de "estructuras temporales" en los espacios antes señalados, como parte de las acciones para reforzar el control y la seguridad durante el período festivo.

Prohibición bebidas alcohólicas

Asimismo, el MIP estableció la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo, el 3 de abril.

Instituciones a cargo

La institución instruyó a la Policía Nacional y a la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) a garantizar el cumplimiento de la medida, así como a tomar las acciones pertinentes conforme a la ley.

De igual manera, ordenó remitir la resolución a la Dirección de Comunicaciones y a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública para su publicación y difusión.