Solo el 3 % de los hogares inscritos en Supérate dejó de recibir subsidios

Una persona pasa una tarjeta de la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS). ( ARCHIVO )

Más de 46,000 hogares han salido del sistema de subsidios en los últimos seis años en República Dominicana, tras evidenciar mejoras en sus condiciones de vida y una reducción sostenida de la pobreza, según informó a Diario Libre la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS), lo que supone apenas el 3.2 % de todos los hogares incluido en el sistema.

De acuerdo con los registros oficiales, un total de 46,380 familias dejaron de recibir ayudas económicas como parte de un esquema de "temporalidad y criterios de salida o graduación", diseñada para acompañar a los beneficiarios en un proceso de transición que les permita sostenerse sin asistencia estatal.

La institución explicó que este mecanismo busca evitar recaídas en la pobreza mediante la acumulación de capital humano, el acceso a oportunidades de empleo y el acompañamiento sociofamiliar.

Impacto en la reducción de la pobreza

En cuanto a los indicadores, la pobreza monetaria pasó de 25.8 % en 2019 a 23 % en 2023, y recientemente se redujo de 19 % a 17.3 % entre 2024 y 2025. En zonas rurales, la disminución ha sido de 31.6 % a 24.6 %, equivalente a una reducción de siete puntos porcentuales. Asimismo, se reporta una baja de 7.7 puntos en la feminización de la pobreza.

Supérate precisó que durante la pandemia de COVID-19, el Estado amplió la cobertura con programas de emergencia que protegieron a 1.5 millones de hogares. Sus datos indican que, sin estas ayudas, la pobreza habría sido casi siete puntos porcentuales mayor en 2020, evitando que cerca de 600,000 personas cayeran en esa condición, y más de 300,000 en 2021.

Según la DDSS, el sistema cuenta con 1,439,398 hogares beneficiados. Además, destacó que el Gobierno se ha propuesto la meta de sacar a 500,000 personas de la pobreza en cuatro años y convertir en clase media a 200,000 personas vulnerables.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/dl-2026-03-24t120159977-461b0a68.jpg Hogares que salieron del sistema de subsidios por año. (SUPÉRATE)

Contacto con el Siuben

La institución explicó que mantiene una "articulación continua" con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) a través de una mesa técnica para la validación y actualización de datos. Además, interactúan a través de la Política Nacional de Cuidados, la de Protección Social Adaptativa (PSA) y el Comité Interinstitucional para situaciones de emergencia climática.

Este intercambio incluye el uso del Registro Social Universal de Hogares (RSUH) con las categorizaciones socioeconómicas (ICV), el Índice de Vulnerabilidad Ante Choques Climáticos (Ivacc) de las poblaciones en riesgo, y las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) cuando ocurren desastres naturales.

Asimismo, la institución explicó que el flujo de información es "bidireccional y robusto":

Desde Siuben hacia Supérate: recibimos el Registro Social Universal de Hogares (RSUH) con las categorizaciones socioeconómicas (ICV), el Índice de Vulnerabilidad Ante Choques Climáticos (Ivacc) de las poblaciones en riesgo, y las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) cuando ocurren desastres naturales.

Desde Supérate hacia Siuben: retroalimentamos mensualmente con la NUSS (Nómina Unificada de Subsidios Sociales), o "exclusión por demanda" y solicitudes ciudadanas recopiladas en los Puntos Solidarios para que Siuben realice "mini barridos" o reevaluaciones.

La entidad informó que actualmente están desarrollando el Proyecto Inspire y la Iniciativa de Convergencia Digital (DCI) para migrar a una conexión e interoperabilidad en tiempo real, vía API.

Inclusión y exclusión en los subsidios

Supérate explicó que la inclusión y exclusión de beneficiarios se rige por criterios técnicos definidos en el Manual Operativo y en coordinación con el Siuben.

Inclusión: para ingresar, los hogares deben estar censados y categorizados por el Siuben en pobreza extrema (ICV-1) o moderada (ICV-2), con prioridad para familias vulnerables, hogares monoparentales, jefatura femenina, personas con discapacidad y adultos mayores.

Exclusión o suspensión: un hogar es excluido del sistema si supera sus condiciones de pobreza, lo que se verifica mediante cruces con la Tesorería de la Seguridad Social o nóminas públicas.

Asimismo, puede ser removido por fallecimiento del titular o por poseer más de una tarjeta de manera irregular. También, la inactividad financiera durante tres meses se considera motivo de suspensión.

Además, se aplican suspensiones cuando no se cumplen corresponsabilidades, como la asistencia escolar de los menores o los chequeos de salud obligatorios.

Los diferentes subsidios

A partir de estos datos, se implementan políticas públicas focalizadas en diferentes subsidios como:

Seguridad alimentaria (Aliméntate): transferencia monetaria para que los hogares categorizados en pobreza extrema y moderada puedan comprar alimentos básicos en la red de comercios afiliados, condicionada al cumplimiento de chequeos de salud preventiva.

Subsidios para gastos del hogar: apoyos económicos como el Bonogas (para la compra de gas licuado de petróleo) y el Bonoluz (subsidio destinado a ayudar a pagar el servicio de electricidad a familias vulnerables).

Inclusión educativa (Aprende y Avanza): incentivos económicos para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes permanezcan en la escuela primaria y secundaria, reduciendo así la deserción escolar.

Inclusión económica y empleo: programas de formación técnico vocacional (vía Infotep), apoyo al emprendimiento formal, agricultura familiar e intermediación laboral para aumentar la autonomía económica de las familias y su inserción en el mercado de trabajo.

Protección a mujeres vulnerables (Supérate Mujer): apoyo económico, asistencia legal y psicológica a mujeres víctimas de violencia de género, así como a familias que acogen huérfanos por feminicidio, para promover su autonomía económica y sacarlas del círculo de violencia.

Sistema Nacional de Cuidados: utilizando el levantamiento del Siuben, Supérate identifica hogares con alta carga de cuidado (niños, adultos mayores, personas con discapacidad) para brindarles asistencia a través de un Sistema de Referencia y Contrarreferencia, al mismo tiempo que capacitan a mujeres para insertarlas laboralmente como cuidadoras.

Bono de Emergencia (Protección Social Adaptativa): a partir del cruce de datos y el Ivacc del Siuben, transfieren fondos de manera anticipada o de respuesta rápida a los hogares afectados por fenómenos climáticos.