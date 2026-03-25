Consorcio domínico-mexicano lidera evaluación técnica para construcción monorriel de Santo Domingo

El monorriel de Santo Domingo contempla mejorar el tránsito de la capital. ( FUENTE EXTERNA )

El Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI) obtuvo la mayor puntuación en la evaluación técnica del proceso de licitación pública para la contratación de la ingeniería de detalle y la construcción de la fase I del monorriel de Santo Domingo, de acuerdo con informes oficiales del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram).

Los informes técnicos de evaluación publicados en el portal oficial del organismo indican que el CNMI alcanzó 99.8 puntos, mientras que el Consorcio de Transporte de Santo Domingo (CTSD) obtuvo 97.4 puntos.

El consorcio está integrado por las empresas dominicanas Sanesto MG Ingeniería; Grupo Forca Diseño & Ingeniería; así como por las mexicanas Hércules Construcciones de Monterrey y Constructora Moyeda, cada una con una participación de 25 %.

No obstante, los documentos establecen que ambos consorcios cumplen con los requisitos mínimos de experiencia en infraestructura ferroviaria tipo monorriel.

En la evaluación de experiencia específica, el CNMI obtuvo la puntuación máxima en los renglones relacionados con diseño de infraestructura, construcción de viaductos, obras ferroviarias, sistemas electromecánicos y estaciones.

El informe técnico también señala que el consorcio presentó personal con experiencia mínima de 10 años en cargos como dirección técnica, dirección de infraestructuras y dirección ferroviaria.

En cuanto a equipos, el CNMI acreditó la disponibilidad de maquinaria para perforación de pilotes, grúas para izaje de estructuras, plantas de hormigón y sistemas de prefabricación, cumpliendo con los requisitos establecidos.

De igual manera, el análisis financiero del proceso indicó que el consorcio cumple con los indicadores exigidos, incluyendo índices de solvencia, liquidez y endeudamiento dentro de los parámetros establecidos en el pliego de condiciones.

Asimismo, se confirmó que el CNMI está conformado formalmente por las cuatro empresas mencionadas y que presentó toda la documentación requerida en el proceso.

Registros correctos

En cuanto a la verificación de credenciales, Fitram indicó que el CNMI cumplió con la presentación de registros mercantiles, su inscripción en el registro de proveedores del Estado y la documentación legal de cada una de las empresas integrantes.

De su lado, el CTSD integrado por Ingeniería Estrella y Sofratesa Projects, también cumplió con los requisitos de experiencia, personal y equipos establecidos en la licitación.

El proceso de evaluación incluyó la revisión de credenciales, el análisis financiero y la evaluación técnica de las propuestas presentadas por ambos consorcios, según los informes emitidos por Fitram en febrero de 2026.

Los documentos indican que la evaluación corresponde a la fase de análisis de ofertas dentro del procedimiento de licitación para la ejecución del proyecto de monorriel en Santo Domingo.