Aerodom y VINCI adjudican a la empresa Solucreto construir la nueva terminal del AILA

La empresa dominicana Solucreto fue seleccionada para ejecutar la superestructura en concreto de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), como parte de uno de los proyectos de infraestructura más importantes en desarrollo en el país, informó la tarde de este miércoles Aeropuertos Dominicanos Siglo XXi (Aerodom).

La adjudicación fue realizada por VINCI Construction Grands Projets, empresa responsable de la obra, en coordinación con Aerodom y VINCI Airports, conforme a la nota de prensa suministrada por la concecionaria del aeropuerto.

Dijo que el proyecto contempla una inversión superior a los 350 millones de dólares y forma parte de los planes de expansión del principal aeropuerto del país, ante el crecimiento sostenido del tráfico aéreo y el turismo.

Según las proyecciones, la nueva terminal tendrá capacidad para atender hasta cuatro millones de pasajeros al año y se espera que esté lista en 2028. El diseño incluye soluciones de eficiencia energética, como un centro energético con apoyo de energía solar.

"El diseño privilegia la eficiencia operativa e incorpora soluciones de sostenibilidad energética, entre las que destaca un Energy Center alimentado con energía solar" Aerodom “

Alcance de los trabajos

Solucreto tendrá a su cargo la construcción de la superestructura en hormigón armado, una de las etapas más relevantes del proyecto.

Los trabajos incluyen la ejecución de columnas, vigas, losas, muros de corte y cimentaciones, así como el suministro de acero, concreto y sistemas de encofrado.

Esta fase es fundamental, ya que constituye la base estructural sobre la cual se desarrollarán las demás áreas de la terminal, incluyendo instalaciones eléctricas, climatización, acabados y áreas de embarque. "Conformar el esqueleto resistente del edificio terminal".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/aila-m-6b6327d6.jpg Maqueta de cómo quedaría la terminal. (FUENTE EXTERNA)

Se trata del componente sobre el que se apoya la totalidad de la obra: la envolvente arquitectónica, las instalaciones mecánicas y eléctricas, los sistemas de climatización, las pasarelas de embarque y los acabados interiores y exteriores. La correcta ejecución de esta fase condiciona, en términos técnicos y de cronograma, el avance de todas las etapas subsiguientes del proyecto.

Trayectoria de la empresa

Solucreto cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector construcción en República Dominicana, con participación en proyectos residenciales, comerciales e industriales.

La empresa es dirigida por el ingeniero Frank Sánchez.

Modernización del AILA

El Aeropuerto Internacional de Las Américas es la principal terminal aérea del país y opera vuelos hacia América, Europa y el Caribe.

Su ampliación busca mejorar la capacidad operativa, facilitar el flujo de pasajeros y fortalecer la conectividad aérea de la República Dominicana.