Fiscal dominicano expone en Perú sobre ciberdelitos

La Corte Superior de Justicia de Lima entregó a Merlin Mateo un reconocimiento institucional por su participación y aportes en el ámbito de la investigación penal. ( FUENTE EXTERNA )

El fiscal dominicano Merlin Mateo participó en un intercambio institucional en Perú, donde dictó una ponencia ante jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima sobre la investigación de ciberdelitos, en un encuentro orientado a fortalecer la cooperación entre ambos países.

Durante su visita, Mateo sostuvo una reunión con la presidenta de esa corte, Miluska Giovanna Cano López, en la que analizaron los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia ante el crecimiento de la criminalidad digital y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para su persecución.

Intercambio de experiencias

El encuentro formó parte de un programa de intercambio de buenas prácticas entre República Dominicana y Perú, enfocado en compartir experiencias sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales y las estrategias frente a nuevas modalidades delictivas.

En ese contexto, el fiscal dominicano expuso los avances alcanzados por el Ministerio Público en materia de investigación de delitos tecnológicos, así como las limitaciones que enfrentan las instituciones en un entorno marcado por la rápida evolución de las herramientas digitales.

Enfoque en protección de menores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-25-at-104612-pm-fe51f833.jpeg El encuentro formó parte de un programa de intercambio de buenas prácticas entre República Dominicana y Perú. (FUENTE EXTERNA)

Durante su ponencia, Mateo hizo énfasis en los ciberdelitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, considerados entre las amenazas de mayor crecimiento en la región.

Explicó las técnicas investigativas utilizadas en estos casos y destacó la importancia de la cooperación internacional, debido al carácter transnacional de estos delitos.

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La exposición fue dirigida a un auditorio integrado por jueces y magistrados del sistema judicial peruano, quienes intercambiaron impresiones sobre los retos comunes en la materia.

Reconocimiento institucional

Al cierre de las actividades, la Corte Superior de Justicia de Lima entregó a Mateo un reconocimiento institucional por su participación y aportes en el ámbito de la investigación penal.

El fiscal agradeció la distinción y señaló que representa un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público de la República Dominicana.

Como parte del acto, entregó a la magistrada Cano López un ejemplar de la Constitución dominicana, como símbolo del compromiso con el Estado de derecho y la cooperación entre naciones.

Fortalecimiento de la cooperación

La participación de Mateo en este intercambio se enmarca en los esfuerzos del Ministerio Público dominicano por ampliar su presencia en espacios de cooperación regional.

Estas iniciativas buscan actualizar prácticas investigativas, fortalecer la formación de fiscales y mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos digitales, cuya evolución supera en muchos casos los marcos legales tradicionales.

El intercambio también refleja el interés de los países de la región en compartir experiencias ante desafíos comunes en materia de justicia digital.